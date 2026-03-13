РФ перебрасывает две группировки морпехов на юг: в апреле их могут задействовать в штурмах, - Волошин

Российские войска перебрасывают две группировки морской пехоты на южное направление. Уже в апреле они могут быть задействованы в штурмовых операциях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Что известно

"Враг перебрасывает на юг две группировки своей морской пехоты", — отметил Волошин.

По его словам, сначала российские подразделения планируют направить на полигоны в Донецкой области, в частности вблизи Докучаевска. Сообщается, что там они будут проходить мероприятия по восстановлению, а также пополнению личного состава.

"В апреле не исключено, что они будут задействованы в штурмовых действиях на юге", - подчеркнул спикер.

Ситуация на Гуляйпольском направлении

По данным спикера, недавно переброшенная российская 40-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота активно участвует в штурмовых действиях в направлении населенных пунктов Прилуки и Варваровка на Гуляйпольском направлении.

