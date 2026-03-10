ВСУ контратакуют на Гуляйпольском направлении и перехватывают инициативу, - Силы обороны юга

Силы обороны Украины проводят активные контратакующие действия на Гуляйпольском направлении и на административной границе Днепропетровской и Запорожской областей. Украинские военные восстанавливают контроль над населенными пунктами и проводят зачистки, уничтожая российские силы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"На этом направлении продолжаются активные контратакующие действия Сил обороны Украины, у нас уже есть определенные результаты, однако они промежуточные", - сказал спикер.

Он добавил, что Силы обороны проводят зачистки населенных пунктов, потому что противник применяет тактику инфильтрации, пытаясь закрепиться в отдельных районах. Действия происходят на нескольких участках фронта, в частности на административной границе Днепропетровской и Запорожской областей, а также на Гуляйпольском направлении.

"Противник уже в течение нескольких недель не имеет никаких успехов, понес большие потери и не имел никакого продвижения", - уверяет Волошин.

Спикер отметил, что из-за этого враг сместил активность на юго-запад от Гуляйполя, более активно действует возле населенного пункта Зализничное, ежедневно фиксируется по полтора-два десятка боевых столкновений. Также враг пытается продвинуться в сторону Мирного, осуществляет штурмовые действия и авиационные удары неуправляемыми ракетами по украинским позициям.

"Силы обороны Украины проводят зачистки, уничтожают врага и продолжают это делать", - подчеркнул Волошин.

Он также сообщил, что россияне пытались атаковать возле населенного пункта Чаривное и применяют авиаудары.

"На нескольких участках фронта мы перехватили боевую инициативу", - подытожил спикер.