За сутки на фронте 130 боестолкновений. Больше всего на Гуляйпольском направлении, - Генштаб. КАРТА

За прошедшие сутки украинские защитники отразили попытки врага прорвать оборону на девяти направлениях. На фронте зафиксировано 130 боестолкновений. Силы обороны отражают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес два ракетных удара с применением трех ракет, 90 авиационных ударов, сбросив 251 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 9812 дронов-камикадзе и осуществил 3887 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 84 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Днепропетровской области: Покровское, Коломойцы, Черненково, Пысанка, Гавриловка, Орлы; в Запорожской области: Воздвижовка, Светлая Долина, Новосолошино, Барвиновка, Новоселовка, Прилуки, Чаривное, Гуляйпольское, Лесное, Копани, Долинка, Горькое, Чаривное, Веселянка, Приморское.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 115 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением РСЗО. Нанес четыре авиаудара с применением восьми КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону населенных пунктов Поповка и Лиман.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в сторону населенного пункта Новоплатоновка.

На Лиманском направлении противник атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман, Дробышево и в районе Заречного.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в направлении Резниковки и в районах населенных пунктов Закитное, Платоновка, Федоровка.

На Краматорском направлении враг один раз атаковал в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении враг осуществил 13 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Гришино, Молодецкое, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в направлении Вольного, Новоалександровки.

На Александровском направлении противник атаковал пять раз в районах населенных пунктов Ивановка, Доброполье, Терновое, Березовое, Новое Запорожье.

На Гуляйпольском направлении состоялось 28 атак оккупантов в районах Мирного, Луговского, Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Зализнычное, Варваровка, Староукраинка, Зеленое, Еленоконстантиновка.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении штурмовые действия противника не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы и техники, четыре пункта управления БПЛА, четыре артиллерийские системы, один склад и два других важных объекта российских захватчиков.

В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 950 человек. Также враг потерял 13 танков, семь боевых бронированных машин, 73 артиллерийские системы, четыре реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 2169 беспилотных летательных аппаратов, 221 единицу автомобильной и четыре единицы специальной техники.