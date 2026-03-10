РУС
2 457 12

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 274 990 человек (+950 за сутки), 11 758 танков, 38 202 артсистемы, 24 174 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 274 990 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 274 990 (+950) человек 
  • танков – 11 758 (+13) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 174 (+7) ед.
  • артиллерийских систем – 38 202 (+73) ед.
  • РСЗО – 1 679 (+4) ед.
  • средства ПВО – 1 328 (+2) ед.
  • самолетов – 435 (+0) ед.
  • вертолетов – 349 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 168 809 (+2 169) ед.
  • крылатые ракеты – 4 403 (+0) ед.
  • корабли / катера – 31 (+0) ед.
  • подводные лодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 82 510 (+221) ед.
  • специальная техника – 4 087 (+4) ед.

Потери врага 9 марта

армия РФ Генштаб ВС ликвидация уничтожение
+9
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
10.03.2026 07:48 Ответить
+8
Нічого собі!!! .
10.03.2026 07:03 Ответить
+8
Ого, броні накосили, гармат, РСЗВ, ППО! Слава ЗСУ!
10.03.2026 07:10 Ответить
А "кораблик" - це той останній, на ЧФ, БК-16? Чи вже якийсь з есмінців, догорів та на дно пішов?
10.03.2026 07:11 Ответить
Цікаво. По БПЛА то ефективність наших збивачів поліпшилась, чи збільшилась загальна кількість використаних росіянами?
10.03.2026 07:20 Ответить
Кількысть БПЛА росте як гриби...і далі буде ще більше...китайці працюють
10.03.2026 08:35 Ответить
Які БПЛА ви маєте на увазі?
10.03.2026 08:54 Ответить
Шахеди, молнії, залм, ланцети і інші
10.03.2026 09:00 Ответить
Всіх типів
10.03.2026 09:35 Ответить
Чудова робота ! Смерть кацапським підарасам !
10.03.2026 07:23 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
10.03.2026 07:48 Ответить
Почала з'являтися спецтехника. Зариваються?
10.03.2026 07:58 Ответить
Бугато намолотили залізяччя, та й орків під тисячу! Слава ЗСУ!
10.03.2026 08:40 Ответить
 
 