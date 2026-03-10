Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 274 990 человек (+950 за сутки), 11 758 танков, 38 202 артсистемы, 24 174 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 274 990 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 274 990 (+950) человек

танков – 11 758 (+13) ед.

боевых бронированных машин – 24 174 (+7) ед.

артиллерийских систем – 38 202 (+73) ед.

РСЗО – 1 679 (+4) ед.

средства ПВО – 1 328 (+2) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 349 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 168 809 (+2 169) ед.

крылатые ракеты – 4 403 (+0) ед.

корабли / катера – 31 (+0) ед.

подводные лодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 82 510 (+221) ед.

специальная техника – 4 087 (+4) ед.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники РУБпАК "Aquila" разгромили укрытие и склад ГСМ оккупантов на Курском направлении. ВИДЕО