Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 274 990 человек (+950 за сутки), 11 758 танков, 38 202 артсистемы, 24 174 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 274 990 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 274 990 (+950) человек
- танков – 11 758 (+13) ед.
- боевых бронированных машин – 24 174 (+7) ед.
- артиллерийских систем – 38 202 (+73) ед.
- РСЗО – 1 679 (+4) ед.
- средства ПВО – 1 328 (+2) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 349 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 168 809 (+2 169) ед.
- крылатые ракеты – 4 403 (+0) ед.
- корабли / катера – 31 (+0) ед.
- подводные лодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 82 510 (+221) ед.
- специальная техника – 4 087 (+4) ед.
