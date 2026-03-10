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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 274 990 осіб (+950 за добу), 11 758 танків, 38 202 артсистеми, 24 174 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 274 990 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 274 990 (+950) осіб 
  • танків – 11 758 (+13) од.
  • бойових броньованих машин  – 24 174 (+7) од.
  • артилерійських систем – 38 202 (+73) од.
  • РСЗВ – 1 679 (+4) од.
  • засоби ППО - 1 328 (+2) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 168 809 (+2 169) од.
  • крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
  • кораблі / катери – 31 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 82 510 (+221) од.
  • спеціальна техніка – 4 087 (+4) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники РУБпАК "Aquila" розгромили укриття та склад ПММ окупантів на Курському напрямку. ВIДЕО

Втрати ворога 9 березня

Автор: 

армія рф (21283) Генштаб ЗС (8498) ліквідація (4794) знищення (10354)
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Топ коментарі
+15
Ого, броні накосили, гармат, РСЗВ, ППО! Слава ЗСУ!
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10.03.2026 07:10 Відповісти
+14
Нічого собі!!! .
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10.03.2026 07:03 Відповісти
+14
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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10.03.2026 07:48 Відповісти
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Нічого собі!!! .
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10.03.2026 07:03 Відповісти
Ого, броні накосили, гармат, РСЗВ, ППО! Слава ЗСУ!
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10.03.2026 07:10 Відповісти
А "кораблик" - це той останній, на ЧФ, БК-16? Чи вже якийсь з есмінців, догорів та на дно пішов?
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10.03.2026 07:11 Відповісти
Цікаво. По БПЛА то ефективність наших збивачів поліпшилась, чи збільшилась загальна кількість використаних росіянами?
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10.03.2026 07:20 Відповісти
Кількысть БПЛА росте як гриби...і далі буде ще більше...китайці працюють
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10.03.2026 08:35 Відповісти
Які БПЛА ви маєте на увазі?
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10.03.2026 08:54 Відповісти
Шахеди, молнії, залм, ланцети і інші
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10.03.2026 09:00 Відповісти
Наскільки знаю, Шахеди та Герані не відносять до БПЛА оперативно-тактичного рівня. Тільки Орлани, Ланцети, Оріони та деякі інші.
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10.03.2026 15:01 Відповісти
Всіх типів
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10.03.2026 09:35 Відповісти
Чудова робота ! Смерть кацапським підарасам !
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10.03.2026 07:23 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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10.03.2026 07:48 Відповісти
Почала з'являтися спецтехника. Зариваються?
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10.03.2026 07:58 Відповісти
Бугато намолотили залізяччя, та й орків під тисячу! Слава ЗСУ!
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10.03.2026 08:40 Відповісти
На перший погляд броні овер..багато, проте це лише на перший погляд (20 одниць) третього березня було 25. Звісно що без наземки все до ... тудой, поки що видно потуги ще хоть щось заграбастать поки рудий чорт самозакохано співає собі оди на рахунок середньої азії.
Умовне повітря (БпЛА), останні три доби - 2 558 / 2 224 / 2 169, хоча сьогодні і "бумкнуло в візуальній зоні" біля мене, чорти почали видихатися, було б інакше наших соколів не направили до першої армії світу (ой не в те вухо поцілили)
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10.03.2026 10:02 Відповісти
Рашисти витягують своїх 200-х з чергової труби :

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10.03.2026 10:48 Відповісти
хай підвезуть балони із стисненим повітрям, та давануть, щоб не возитись. А на тому кінці труби тільки залишиться прийняти у самосвал декілька тон фаршу.
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11.03.2026 00:18 Відповісти
Після удару ЗСУ по "автосалону"-майстерні зі збірки й обслуговування наземних безпілотних робототехнічних комплексів в Донецьку - мінус один ворожий майор і два сержанти "200-ті", ще 5 сержантів, ефрейторів і рядових - "300-ті", в один безслідно пропав.

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10.03.2026 15:55 Відповісти
 
 