Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 274 990 осіб (+950 за добу), 11 758 танків, 38 202 артсистеми, 24 174 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 274 990 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.26 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 274 990 (+950) осіб

танків – 11 758 (+13) од.

бойових броньованих машин – 24 174 (+7) од.

артилерійських систем – 38 202 (+73) од.

РСЗВ – 1 679 (+4) од.

засоби ППО - 1 328 (+2) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 349 (+0) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 168 809 (+2 169) од.

крилаті ракети – 4 403 (+0) од.

кораблі / катери – 31 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 82 510 (+221) од.

спеціальна техніка – 4 087 (+4) од.

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