Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 274 990 осіб (+950 за добу), 11 758 танків, 38 202 артсистеми, 24 174 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 274 990 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 274 990 (+950) осіб
- танків – 11 758 (+13) од.
- бойових броньованих машин – 24 174 (+7) од.
- артилерійських систем – 38 202 (+73) од.
- РСЗВ – 1 679 (+4) од.
- засоби ППО - 1 328 (+2) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 168 809 (+2 169) од.
- крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
- кораблі / катери – 31 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 82 510 (+221) од.
- спеціальна техніка – 4 087 (+4) од.
Топ коментарі
+15 Дмитро Піталов #581675
показати весь коментар10.03.2026 07:10 Відповісти Посилання
+14 Олена Тихонова #468839
показати весь коментар10.03.2026 07:03 Відповісти Посилання
+14 tarasii smila #448870
показати весь коментар10.03.2026 07:48 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Умовне повітря (БпЛА), останні три доби - 2 558 / 2 224 / 2 169, хоча сьогодні і "бумкнуло в візуальній зоні" біля мене, чорти почали видихатися, було б інакше наших соколів не направили до першої армії світу (ой не в те вухо поцілили)