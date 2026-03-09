В Степногорске фиксируются ожесточенные бои, враг пытается вытеснить ВСУ, - Волошин

Российские войска пытаются вытеснить украинские подразделения из Степногорска на Ореховском направлении. В то же время Силы обороны проводят контратаки и не дают оккупантам закрепиться.

Об этом в телеэфире сказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

На подступах к городу идут ожесточенные бои

"В Степногорске мы ежедневно фиксируем ожесточенные боевые столкновения, потому что враг пытается вытеснить нас. Мы же, в свою очередь, стараемся не дать этого сделать, сами также проводим контратакующие действия, вытесняем врага", - сказал спикер.

Волошин рассказал, что Силы обороны не дают врагу закрепиться в районе под названием "Ромб", где расположена многоэтажная застройка.

"Мы их оттуда выбиваем, продолжаются зачистки", - отметил он.

Также российские войска пытаются зайти в Степногорск с востока. По словам Волошина, атаки фиксируются со стороны Павловки и Лукьяновского.

Сложная остается ситуация и на западных подступах к Степногорску - в районах населенных пунктов Плавни и Приморское.

"Там враг также активно пытается продвинуться в сторону Степногорска и закрепиться хотя бы в застройке этих населенных пунктов, поэтому бои там продолжаются довольно ожесточенные", - рассказал спикер.

В то же время он подчеркнул, что Силы обороны отбрасывают оккупантов и проводят контратаки, не позволяя им закрепиться на этом направлении.

Ситуация в Гуляйполе

Напомним, что также Волошин рассказал о том, что Силы обороны контролируют часть Гуляйполя, несмотря на попытки российских войск окружить город и минирование территории.

