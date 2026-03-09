У Степногірську фіксуються запеклі бої, ворог намагається витіснити ЗСУ, - Волошин
Російські війська намагаються витіснити українські підрозділи зі Степногірська на Оріхівському напрямку. Водночас Сили оборони проводять контратаки і не дають окупантам закріпитися.
Про в телеефірі сказав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
На підступах до міста запеклі бої
"У Степногірську ми щодня фіксуємо запеклі боєзіткнення, тому що ворог намагається витіснити нас. Ми ж у свою чергу намагаємось не дати цього зробити, самі також проводимо контратакувальні дії, витісняємо ворога", - сказав речник.
Волошин розповів, що Сили оборони не дають ворогу закріпитись в районі під назвою "Ромб", де розташована багатоповерхова забудова.
"Ми їх звідти вибиваємо, тривають зачистки", - зазначив він.
Також російські війська намагаються зайти у Степногірськ зі сходу. За словами Волошина, атаки фіксують з напрямку Павлівки та Лук'янівського.
Складною лишається ситуація і на західних підступах до Степногірська – у районах населених пунктів Плавні і Приморське.
"Там ворог також активно намагається просунутись в бік Степногірська і закріпитися хоча б у забудові цих населених пунктів, тому бої тривають там доволі запеклі", - розповів речник.
Водночас він наголосив, що Сили оборони відкидають окупантів і проводять контратаки, не дозволяючи їм закріпитися на цьому напрямку.
Ситуація в Гуляйполі
Нагадаємо, що також Волошин розповів про те, що Сили оборони контролюють частину Гуляйполя, попри спроби російських військ оточити місто та мінування території.
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