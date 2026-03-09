Сили оборони контролюють частину Гуляйполя. РФ намагається захопити місто, - Волошин

Сили оборони контролюють частину Гуляйполя, попри спроби російських військ оточити місто та мінування території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Суспільне" розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він зазначив, що основна активність ворога зосереджена біля самого міста та прилеглих районів.

Напружена ситуація на Гуляйпільському напрямку

Противник намагається охопити місто з півдня і просунутися до Залізничне, де щодня фіксується близько півтора-два десятки бойових зіткнень. Західніше ворог намагається просунутися до населеного пункту Чарівне через Мирне, де також відбуваються активні бої.

Волошин додав, що Сили оборони утримують частину Гуляйполя, проте ворог замінував території, щоб ускладнити проведення контратак. Крім того, окупанти намагаються обійти місто з півночі, діючи біля населених пунктів Зелене та Добропілля, прагнучи вийти на кордон річки Гайчур і витіснити українські підрозділи з міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 120 боєзіткнень: окупанти сконцентрували основні зусилля на трьох напрямках, - Генштаб

За словами Волошина, ворог активно застосовує авіацію та завдає ударів коригованими авіабомбами, посилюючи тиск на оборонні позиції Сил оборони України.

Що передувало?

Напередодні командир першого окремого штурмового полку Дмитро (Перун) Філатов заявив, що на цей момент Гуляйполе Запорізької області – "майже окуповане". Проте, як запевнив військових, це є частиною загального задуму.

Вже 9 березня аналітики проєкту DeepState повідомили, що війська РФ мають просування на Гуляйпільському напрямку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 225-го ОШП ліквідували морпіхів РФ на Гуляйпільському напрямку. ВIДЕО