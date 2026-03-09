Силы обороны контролируют часть Гуляйполя. РФ пытается захватить город, - Волошин

Силы обороны контролируют часть Гуляйполя, несмотря на попытки российских войск окружить город и минирование территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Суспільне" рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Он отметил, что основная активность врага сосредоточена возле самого города и прилегающих районов.

Напряженная ситуация на Гуляйпольском направлении

Противник пытается охватить город с юга и продвинуться к Зализнычному, где ежедневно фиксируется около полутора-двух десятков боевых столкновений. Западнее враг пытается продвинуться к населенному пункту Чаривное через Мирное, где также происходят активные бои.

Волошин добавил, что Силы обороны удерживают часть Гуляйполя, однако враг заминировал территории, чтобы затруднить проведение контратак. Кроме того, оккупанты пытаются обойти город с севера, действуя возле населенных пунктов Зеленое и Доброполье, стремясь выйти на границу реки Гайчур и вытеснить украинские подразделения из города.

По словам Волошина, враг активно применяет авиацию и наносит удары корректируемыми авиабомбами, усиливая давление на оборонительные позиции Сил обороны Украины.

Что предшествовало?

Накануне командир первого отдельного штурмового полка Дмитрий (Перун) Филатов заявил, что на данный момент Гуляйполе Запорожской области "почти оккупировано". Однако, как заверил военных, это является частью общего замысла.

Уже 9 марта аналитики проекта DeepState сообщили, что войска РФ продвигаются в направлении Гуляйполя.

