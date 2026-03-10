ЗСУ контратакують на Гуляйпільському напрямку та перехоплюють ініціативу, - Сили оборони півдня

Сили оборони України проводять активні контратакувальні дії на Гуляйпільському напрямку та на адміністративній межі Дніпропетровської і Запорізької областей. Українські військові відновлюють контроль над населеними пунктами та проводять зачистки, знищуючи російські сили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

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"На цьому напрямку тривають активні контратакувальні дії Сил оборони України, ми маємо певні вже результати, проте вони проміжні", - сказав речник.

Він додав, що Сили оборони проводять зачистки населених пунктів, бо противник застосовує тактику інфільтрації, намагаючись закріпитися в окремих районах. Дії відбуваються на декількох ділянках фронту, зокрема на адміністративній межі Дніпропетровської та Запорізької областей, а також на Гуляйпільському напрямку.

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"Противник вже протягом декількох тижнів немає жодних успіхів, зазнав великих втрат і не мав жодного просування", - запевняє Волошин.

Речник зауважив, що через це ворог змістив активність на південний захід від Гуляйполя, активніше діє біля населеного пункту Залізничне, щодня фіксується по півтора-два десятки бойових зіткнень. Також ворог намагається просунутись у бік Мирного, здійснює штурмові дії та авіаційні удари некерованими ракетами по українських позиціях.

"Сили оборони України проводять зачистки, знищують ворога і продовжують це робити", - наголосив Волошин.

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Він також поінформував, що росіяни намагалися атакувати біля населеного пункту Чарівне та застосовують авіаудари.

"На декількох ділянках фронту ми перехопили бойову ініціативу", - підсумував речник.