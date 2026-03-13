РФ перекидає два угруповання морпіхів на південь: у квітні їх можуть залучити до штурмів, - Волошин

Російські війська перекидають два угруповання морської піхоти на південний напрямок. Вже у квітні їх можуть бути залучені до штурмових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

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Що відомо

"Ворог перекидає на південь два угруповання своєї морської піхоти", - зазначив Волошин.

За його словами, спочатку російські підрозділи планують направити на полігони в Донецькій області, зокрема поблизу Докучаєвська. Повідомляється, що там вони проходитимуть заходи відновлення, а також поповнення особового складу.

"У квітні не виключено, що вони будуть залучені до штурмових дій на півдні", - наголосив речник.

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Ситуація на Гуляйпільському напрямку

За даними речника, нещодавно перекинута російська 40 окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту активно долучається до штурмових дій в напрямку н.п. Прилуки і Варварівка на Гуляйпільському напрямку.

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