РФ перекидає два угруповання морпіхів на південь: у квітні їх можуть залучити до штурмів, - Волошин
Російські війська перекидають два угруповання морської піхоти на південний напрямок. Вже у квітні їх можуть бути залучені до штурмових дій.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
Що відомо
"Ворог перекидає на південь два угруповання своєї морської піхоти", - зазначив Волошин.
За його словами, спочатку російські підрозділи планують направити на полігони в Донецькій області, зокрема поблизу Докучаєвська. Повідомляється, що там вони проходитимуть заходи відновлення, а також поповнення особового складу.
"У квітні не виключено, що вони будуть залучені до штурмових дій на півдні", - наголосив речник.
Ситуація на Гуляйпільському напрямку
За даними речника, нещодавно перекинута російська 40 окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту активно долучається до штурмових дій в напрямку н.п. Прилуки і Варварівка на Гуляйпільському напрямку.
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