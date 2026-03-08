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Сили оборони відновили контроль над територією до 435 кілометрів на Півдні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що на півдні Силам оборони вдалося відновити контроль над територією у 400-435 км і у такий спосіб зірвати плани ворога щодо весняного наступу на цьому напрямку.
Про це глава держави повідомив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На півдні нашої держави за останні місяця півтора (Збройні Сили. – Ред.) провели ряд важливих дій щодо оборони, і в деяких напрямках щодо наступу. Виключно дії були з тим, щоби зірвати плани РФ. Ми вважаємо, що достатньо успішні - відновили контроль над десь близько 400-435 км", - розповів Зеленський.
Топ коментарі
+25 Дмитро Петрович Спас
показати весь коментар08.03.2026 14:51 Відповісти Посилання
+14 Olga A #374484
показати весь коментар08.03.2026 14:53 Відповісти Посилання
+10 Прощай немытая раССея
показати весь коментар08.03.2026 14:57 Відповісти Посилання
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Так ВОНИ звільнили 435 кілометрів яки ТИ ЗДАВ, гнида.
https://x.com/FranzMaser/status/2030628921956286862
Втрати за 2025 рік: протягом 2025 року Росія окупувала понад 4 000-4 300 км².
Кому ти зепліснява будеш по вухах їздити, хіба що зебидлу в буковелі...