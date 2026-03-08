Сили оборони відновили контроль над територією до 435 кілометрів на Півдні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що на півдні Силам оборони вдалося відновити контроль над територією у 400-435 км і у такий спосіб зірвати плани ворога щодо весняного наступу на цьому напрямку.

Про це глава держави повідомив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"На півдні нашої держави за останні місяця півтора (Збройні Сили. – Ред.) провели ряд важливих дій щодо оборони, і в деяких напрямках щодо наступу. Виключно дії були з тим, щоби зірвати плани РФ. Ми вважаємо, що достатньо успішні - відновили контроль над десь близько 400-435 км", - розповів Зеленський.

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