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Новини Бойові дії на півдні
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Сили оборони відновили контроль над територією до 435 кілометрів на Півдні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що на півдні Силам оборони вдалося відновити контроль над територією у 400-435 км і у такий спосіб зірвати плани ворога щодо весняного наступу на цьому напрямку.

Про це глава держави повідомив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"На півдні нашої держави за останні місяця півтора (Збройні Сили. – Ред.) провели ряд важливих дій щодо оборони, і в деяких напрямках щодо наступу. Виключно дії були з тим, щоби зірвати плани РФ. Ми вважаємо, що достатньо успішні - відновили контроль над десь близько 400-435 км", - розповів Зеленський.

Також читайте: Підрозділи ГУР у взаємодії з Силами оборони зупинили наступ ворога на Запоріжжя. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (28024) бойові дії (5969) війна в Україні (8514)
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Топ коментарі
+25
Це все п-ж для лохів. Покажіть цю територію і населені пункти! Об"єктивно і доказуємо - саме ворог щоденно захоплює наші землі і населені пункти.
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08.03.2026 14:51 Відповісти
+14
Зебидлу зайде і пі.дьож)))
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08.03.2026 14:53 Відповісти
+10
Двадцять квадратних кілометрів звучать не так потужно, як 435 кілометрів...
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08.03.2026 14:57 Відповісти
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Це все п-ж для лохів. Покажіть цю територію і населені пункти! Об"єктивно і доказуємо - саме ворог щоденно захоплює наші землі і населені пункти.
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08.03.2026 14:51 Відповісти
Зебидлу зайде і пі.дьож)))
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08.03.2026 14:53 Відповісти
Коли сирок вспів потужно просрати ті кілометри?
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08.03.2026 14:58 Відповісти
На мою суб'єктивну думку така активність ЛІДОРа ( поїздка на Донбас, перераховування "звільненої" території , обіцянки захистити арабські міста Перської Затоки за допомогою українських дронів-перехоплювачів та спеціалістів ... ) поснюється тим , що угорці захопили на своїй території частину "общака" ЗЕвлади ( десятки мільйонів валюти , 9 кг золота ), що та регулярно перевозила до Києва і тому Голова ЗЕмафії почав активні дії по відволіканню українського суспільства від цього шкандалю, щоб не пояснювати походження цінностей та адресу - кому їх везли !
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08.03.2026 16:36 Відповісти
ЗЛН ПНХ
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08.03.2026 14:52 Відповісти
ЗЛН ЗЛП
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08.03.2026 14:56 Відповісти
⚡️Перша група українських військових вже завтра вирушить до Перської затоки збивати дрони, - Зеленський.
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08.03.2026 14:55 Відповісти
В нас вже всі дрони збили ,темар можна і на Близький Схід їхати
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08.03.2026 17:40 Відповісти
зе-месія - другий після рудого донні зупинювач воєн - нарешті вирішив втрутитися
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09.03.2026 08:36 Відповісти
Двадцять квадратних кілометрів звучать не так потужно, як 435 кілометрів...
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08.03.2026 14:57 Відповісти
Так звідки ж йому взагалі знати, що площа у КВАДРАТНИХ кілометрах вимірюється
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08.03.2026 15:02 Відповісти
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08.03.2026 21:00 Відповісти
Можна прикинутись лікарем, інженером, філософом. Але прикинутись інтелігентом неможливо...
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09.03.2026 08:36 Відповісти
На дрони-перехоплювачі збирали гроші багато груп волонтери. Конгрес українців, Притула, Стерненко, Нова пошта. А Зеля це зафігачіть на власний піар, без спросу.
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08.03.2026 15:15 Відповісти
Точно відновили, а не розширили сіру зону і тепер враховують цю теріторію як контрольовану?
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08.03.2026 15:18 Відповісти
А ти то тут до чого, крадій мерзотний?
Так ВОНИ звільнили 435 кілометрів яки ТИ ЗДАВ, гнида.
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08.03.2026 15:22 Відповісти
Ти за пів року до вторгення фактично нічого не робив щоб цьому протидіяти
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08.03.2026 15:38 Відповісти
Сили оборони відновили контроль над територією до 435 кілометрів на Півдні, - Зеленський Ведучий "Кварталу-2026" Вовочка продовжує розповідати байки про "наступ на півдні", коли росіяни захопили на півночі Сопич ... Ми тричі звертались (через дружні до нас суспільні структури) до МО України з проханням надати список звільнених на Півдні населених пунктів. Але ...
https://x.com/FranzMaser/status/2030628921956286862
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08.03.2026 15:47 Відповісти
рашистська окупація щодня продовжується і процент окупованої української територі збільшуєтья а в "зе3,14здунів" іде деокупація ....
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08.03.2026 15:53 Відповісти
Воно, хоч розуміє де південь?
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08.03.2026 15:54 Відповісти
В Ялті де його хатинка ,яку" віджали" кацапи.
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08.03.2026 17:42 Відповісти
А скільки то буде в метрах ?
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08.03.2026 16:03 Відповісти
Станом на березень 2026 року під російською окупацією перебуває приблизно 116 300-116 400 км² території України.

Втрати за 2025 рік: протягом 2025 року Росія окупувала понад 4 000-4 300 км².
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08.03.2026 16:04 Відповісти
Как территория может быть 400-435 км???
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08.03.2026 16:50 Відповісти
435 кілометрів це як ?
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08.03.2026 17:00 Відповісти
А ти в цього дебільного " географа " спитай .
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08.03.2026 17:44 Відповісти
Зеленський мислить категоріями як зі старого анекдота. Запитання :скільки то буде "*****"? Відповідь: як від цього стовпа і к ****** матері.
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08.03.2026 18:38 Відповісти
Можливо мався на увазі десь якийсь прямокутник української землі розміром приблизно 20 км Х 20 км = 400 кв. км. Але для тих хто видає такі новини це мабуть вища математика.
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08.03.2026 19:12 Відповісти
загальна протяжність кровоносних судин однієї людини 100 000 кілометрів це два з половиною рази екватор обмотати
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09.03.2026 08:17 Відповісти
Маячня, повна Дика брехня , південь нищиться , евакуюється, та примусово евакуюється, села просто стераються в нуль кабами та дронами. Кому потрібна така брехня, ви ж кажете, що у вас не кацапські підходи... Виїхали фермери. Покидають примусово багатодітні, та всі кому не байдуже своє майбутнє та не ждуни, лишаються маломоьільні.За останні три тижні додалося більше десяти сіл де евакуація необхідність.

Кому ти зепліснява будеш по вухах їздити, хіба що зебидлу в буковелі...
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08.03.2026 17:09 Відповісти
Та це ж вже було ...(С) КучмаЛ Д
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08.03.2026 17:11 Відповісти
Горе-горе.
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08.03.2026 17:23 Відповісти
Это в какую сторону менять? Это в длинну, в ширину или высот. Может в кубических?
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08.03.2026 19:11 Відповісти
Дайте ему карту, пусть оно эти 435 км намеряет. Воно не розуміє шо верзе своїм ротом
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08.03.2026 19:18 Відповісти
Позавчора ж було 460?
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08.03.2026 19:25 Відповісти
перевіряйте на діпстейт
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09.03.2026 00:42 Відповісти
Нахіба публікувати нісенітниці про деокуповані території?
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09.03.2026 05:39 Відповісти
Деокупація почнеться зсередини або не почнеться взагалі. Іншого варіанту немає
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09.03.2026 08:11 Відповісти
 
 