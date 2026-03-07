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Підрозділи ГУР у взаємодії з Силами оборони зупинили наступ ворога на Запоріжжя. ВIДЕО

Підрозділи ГУР у взаємодії з Силами оборони України зупинили наступ ворога на Запоріжжя у своїй смузі відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.

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Перші деталі

Як зазначається, упродовж трьох місяців воїни "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України реалізовують комплексну оборонну операцію на Запорізькому напрямку.

Ціль розвідників - зірвати наступальні плани ворога та не допустити його просування до обласного центру.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус ворожий вертоліт, кораблі та ППО: спецпідрозділ ГУР "Примари" підбив підсумки лютневих операцій у Криму. ВIДЕО

Ліквідація військ РФ

"В ході активних дій спецпризначенці ГУР ліквідували понад 300 окупантів вбитими та пораненими, ще 39 російських військовослужбовців взяли в полон", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що точними ударами дронів та артилерії воєнні розвідники системно обмежують логістичні спроможності московитів - через брак забезпечення окупанти все частіше відмовляються від штурмових дій на напрямку.

Дії спецпризначенців дозволили стабілізувати оборону на вигідних для українських захисників рубежах та убезпечити Запоріжжя.

Дивіться: Спецпризначенці ГУР провели зачистку ворога на околицях Степногірська, Запорізька область. ВIДЕО

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Запорізька область (4968) бойові дії (5965) ГУР (891)
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Топ коментарі
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"Підрозділи ГУР у взаємодії з Силами оборони зупинили наступ ворога на Запоріжжя." Це заголовок новини. Де приниження ЗСУ?
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07.03.2026 12:23 Відповісти
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Приписувати ,майже,всі позитивні дії ГРУ ,СБУ,що останнім часом робиться----Це не праильно ,а головне НЕСПРАВЕДЛИВО. Це ціленаправлений піар цих служб і приниження ЗСУ. Це завулірований провал цих служб,бо основна задача їх в іншому. Звичайно ---честь,слава рядовим бійцям цього напрямку,але коварний ворог в середині країни.а СБУ тут має великий провал Да і з розвідкою не зовсім все чисто--- ми інколи "пропускаємо" глибокий тил росії,звідки іде велика загроза
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07.03.2026 12:04 Відповісти
"Підрозділи ГУР у взаємодії з Силами оборони зупинили наступ ворога на Запоріжжя." Це заголовок новини. Де приниження ЗСУ?
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07.03.2026 12:23 Відповісти
А вам не приходить в голову,що ЗСУ РАЗОМ з ГУР Зупинили наступ Розвідка не для штурмів і захисту окопів .
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07.03.2026 13:57 Відповісти
Представники ЗСУ чи НГУ напишуть "Підрозділи Сили оборони у взаємодії з ГУР/СБУ зупинили наступ ворога на Запоріжжя." В чому ваша проблема? Не розповідайте мені хто для захисту чи для штурму? Я як піхотинець, а пізніше піхотинець-офіцер стабільно пресікався з ГУР та СБУ. У них є різні підрозділи для найрізніших задач. І так має бути. Ви ж мабуть почитали десь в ТГ, що "Буданов/Малюк кидає еліту в окопи" і все, понісся гнів по венах. Дійсно кидає, але не тому, що він якись тупий м'ясник, а тому що саме там і саме тоді вони потрібні.
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07.03.2026 14:53 Відповісти
Ну да ---ви з тих.Не роповідайте мені--я все знаю. Такому нічого розповідати--безперспективно А що я читаю---вам навіть це не багнути,бо ви все-знайка.
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07.03.2026 14:58 Відповісти
Так, я піхота. Так, моя думка, що ви читаєте всяку хрінь з ТГ, інакше не писали про речі, в яких не дуже розумієте. Я не всезнайка, але військовий досвід маю (2014-2016, 2022-по т.ч.)
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07.03.2026 15:30 Відповісти
Не обговорюй інших---коли не заєш їх особисто. Бо можливо ти їм навіть в "денщикі не годися,"
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07.03.2026 16:11 Відповісти
Інтернет подарував всім невдахам можливість побути генералом завдяки анонімності, у якого всі навколо дєнщікі. Мені не треба знати тебе особисто, щоб зрозуміти, що ти один з них. Бо саме такий невдаха може порівняти добровольця, який роками воював в окопах з якимось дєнщіком.
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07.03.2026 18:12 Відповісти
ГУР заточене на роботу в тилу ворога диверсійно терористичними групами. Якщо кидають на прорив або ліквідацію прориву ворожого, справи кепські.
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07.03.2026 12:11 Відповісти
Ще один спеціаліст телеграмний. Ви зговорились тут писати дурниці про ГУР?

"ГУР заточене на роботу в тилу ворога диверсійно терористичними групами" - це бляха шедевр🤣 Друже, ну якщо ти не військовий, і не маєш відношення до цього всього, то перед тим як щось писати, почитай хоч загальну інформацію в інтернеті на цю тему.
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07.03.2026 15:38 Відповісти
Єта вам нє "сава", монголоїди! Це Бойовий Пугач України!!!!
Героям Слава!!!!
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07.03.2026 12:27 Відповісти
 
 