Підрозділи ГУР у взаємодії з Силами оборони зупинили наступ ворога на Запоріжжя. ВIДЕО

Підрозділи ГУР у взаємодії з Силами оборони України зупинили наступ ворога на Запоріжжя у своїй смузі відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.

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Перші деталі

Як зазначається, упродовж трьох місяців воїни "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України реалізовують комплексну оборонну операцію на Запорізькому напрямку.

Ціль розвідників - зірвати наступальні плани ворога та не допустити його просування до обласного центру.

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Ліквідація військ РФ

"В ході активних дій спецпризначенці ГУР ліквідували понад 300 окупантів вбитими та пораненими, ще 39 російських військовослужбовців взяли в полон", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що точними ударами дронів та артилерії воєнні розвідники системно обмежують логістичні спроможності московитів - через брак забезпечення окупанти все частіше відмовляються від штурмових дій на напрямку.

Дії спецпризначенців дозволили стабілізувати оборону на вигідних для українських захисників рубежах та убезпечити Запоріжжя.

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