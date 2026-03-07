Підрозділи ГУР у взаємодії з Силами оборони зупинили наступ ворога на Запоріжжя. ВIДЕО
Підрозділи ГУР у взаємодії з Силами оборони України зупинили наступ ворога на Запоріжжя у своїй смузі відповідальності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.
Перші деталі
Як зазначається, упродовж трьох місяців воїни "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України реалізовують комплексну оборонну операцію на Запорізькому напрямку.
Ціль розвідників - зірвати наступальні плани ворога та не допустити його просування до обласного центру.
Ліквідація військ РФ
"В ході активних дій спецпризначенці ГУР ліквідували понад 300 окупантів вбитими та пораненими, ще 39 російських військовослужбовців взяли в полон", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що точними ударами дронів та артилерії воєнні розвідники системно обмежують логістичні спроможності московитів - через брак забезпечення окупанти все частіше відмовляються від штурмових дій на напрямку.
Дії спецпризначенців дозволили стабілізувати оборону на вигідних для українських захисників рубежах та убезпечити Запоріжжя.
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"ГУР заточене на роботу в тилу ворога диверсійно терористичними групами" - це бляха шедевр🤣 Друже, ну якщо ти не військовий, і не маєш відношення до цього всього, то перед тим як щось писати, почитай хоч загальну інформацію в інтернеті на цю тему.
Героям Слава!!!!