Подразделения ГУР во взаимодействии с Силами обороны остановили наступление врага на Запорожье. ВИДЕО
Подразделения ГУР во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление врага на Запорожье в своей зоне ответственности
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.
Первые подробности
Как отмечается, в течение трех месяцев воины "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины реализуют комплексную оборонную операцию на Запорожском направлении.
Цель разведчиков - сорвать наступательные планы врага и не допустить его продвижения к областному центру.
Ликвидация войск РФ
"В ходе активных действий спецназовцы ГУР ликвидировали более 300 оккупантов убитыми и ранеными, еще 39 российских военнослужащих взяли в плен", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что точными ударами дронов и артиллерии военные разведчики системно ограничивают логистические возможности московитов - из-за нехватки обеспечения оккупанты все чаще отказываются от штурмовых действий на направлении.
Действия спецназа позволили стабилизировать оборону на выгодных для украинских защитников рубежах и обезопасить Запорожье.
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"ГУР заточене на роботу в тилу ворога диверсійно терористичними групами" - це бляха шедевр🤣 Друже, ну якщо ти не військовий, і не маєш відношення до цього всього, то перед тим як щось писати, почитай хоч загальну інформацію в інтернеті на цю тему.
Героям Слава!!!!