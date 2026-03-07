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Подразделения ГУР во взаимодействии с Силами обороны остановили наступление врага на Запорожье. ВИДЕО

Подразделения ГУР во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление врага на Запорожье в своей зоне ответственности

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

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Первые подробности

Как отмечается, в течение трех месяцев воины "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины реализуют комплексную оборонную операцию на Запорожском направлении.

Цель разведчиков - сорвать наступательные планы врага и не допустить его продвижения к областному центру.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минус вражеский вертолет, корабли и ПВО: спецподразделение ГУР "Призраки" подвело итоги февральских операций в Крыму. ВИДЕО

Ликвидация войск РФ

"В ходе активных действий спецназовцы ГУР ликвидировали более 300 оккупантов убитыми и ранеными, еще 39 российских военнослужащих взяли в плен", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что точными ударами дронов и артиллерии военные разведчики системно ограничивают логистические возможности московитов - из-за нехватки обеспечения оккупанты все чаще отказываются от штурмовых действий на направлении.

Действия спецназа позволили стабилизировать оборону на выгодных для украинских защитников рубежах и обезопасить Запорожье.

Смотрите: Спецназ ГУР провел зачистку врага в окрестностях Степногорска, Запорожская область. ВИДЕО

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Запорожская область (4445) боевые действия (6191) ГУР (814)
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Топ комментарии
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"Підрозділи ГУР у взаємодії з Силами оборони зупинили наступ ворога на Запоріжжя." Це заголовок новини. Де приниження ЗСУ?
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07.03.2026 12:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Приписувати ,майже,всі позитивні дії ГРУ ,СБУ,що останнім часом робиться----Це не праильно ,а головне НЕСПРАВЕДЛИВО. Це ціленаправлений піар цих служб і приниження ЗСУ. Це завулірований провал цих служб,бо основна задача їх в іншому. Звичайно ---честь,слава рядовим бійцям цього напрямку,але коварний ворог в середині країни.а СБУ тут має великий провал Да і з розвідкою не зовсім все чисто--- ми інколи "пропускаємо" глибокий тил росії,звідки іде велика загроза
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07.03.2026 12:04 Ответить
"Підрозділи ГУР у взаємодії з Силами оборони зупинили наступ ворога на Запоріжжя." Це заголовок новини. Де приниження ЗСУ?
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07.03.2026 12:23 Ответить
А вам не приходить в голову,що ЗСУ РАЗОМ з ГУР Зупинили наступ Розвідка не для штурмів і захисту окопів .
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07.03.2026 13:57 Ответить
Представники ЗСУ чи НГУ напишуть "Підрозділи Сили оборони у взаємодії з ГУР/СБУ зупинили наступ ворога на Запоріжжя." В чому ваша проблема? Не розповідайте мені хто для захисту чи для штурму? Я як піхотинець, а пізніше піхотинець-офіцер стабільно пресікався з ГУР та СБУ. У них є різні підрозділи для найрізніших задач. І так має бути. Ви ж мабуть почитали десь в ТГ, що "Буданов/Малюк кидає еліту в окопи" і все, понісся гнів по венах. Дійсно кидає, але не тому, що він якись тупий м'ясник, а тому що саме там і саме тоді вони потрібні.
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07.03.2026 14:53 Ответить
Ну да ---ви з тих.Не роповідайте мені--я все знаю. Такому нічого розповідати--безперспективно А що я читаю---вам навіть це не багнути,бо ви все-знайка.
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07.03.2026 14:58 Ответить
Так, я піхота. Так, моя думка, що ви читаєте всяку хрінь з ТГ, інакше не писали про речі, в яких не дуже розумієте. Я не всезнайка, але військовий досвід маю (2014-2016, 2022-по т.ч.)
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07.03.2026 15:30 Ответить
Не обговорюй інших---коли не заєш їх особисто. Бо можливо ти їм навіть в "денщикі не годися,"
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07.03.2026 16:11 Ответить
Інтернет подарував всім невдахам можливість побути генералом завдяки анонімності, у якого всі навколо дєнщікі. Мені не треба знати тебе особисто, щоб зрозуміти, що ти один з них. Бо саме такий невдаха може порівняти добровольця, який роками воював в окопах з якимось дєнщіком.
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07.03.2026 18:12 Ответить
ГУР заточене на роботу в тилу ворога диверсійно терористичними групами. Якщо кидають на прорив або ліквідацію прориву ворожого, справи кепські.
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07.03.2026 12:11 Ответить
Ще один спеціаліст телеграмний. Ви зговорились тут писати дурниці про ГУР?

"ГУР заточене на роботу в тилу ворога диверсійно терористичними групами" - це бляха шедевр🤣 Друже, ну якщо ти не військовий, і не маєш відношення до цього всього, то перед тим як щось писати, почитай хоч загальну інформацію в інтернеті на цю тему.
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07.03.2026 15:38 Ответить
Єта вам нє "сава", монголоїди! Це Бойовий Пугач України!!!!
Героям Слава!!!!
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07.03.2026 12:27 Ответить
 
 