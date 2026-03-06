Минус вражеский вертолет, корабли и ПВО: спецподразделение ГУР "Привиди" подвело итоги февральских операций в Крыму. ВИДЕО

В течение февраля 2026 года бойцы спецподразделения Главного управления разведки МО Украины "Привиди" провели серию успешных операций на территории временно оккупированного Крыма. Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря точным ударам был выведен из строя ряд авиационных средств, морских судов и элементов противовоздушной обороны врага.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Перечень пораженных целей за февраль

Спецназовцы ГУР продемонстрировали системный подход к демилитаризации полуострова, поразив объекты различного назначения:

Флот: Сторожевой корабль проекта 22460 "Охотник" ; Морской буксир проекта 1496М1; Корабль проекта 16640; Десантный катер проекта 02510 "БК-16".

Авиация и ПВО: Вертолет Ка-27 ; Разведывательный БПЛА "Форпост" ; Радиолокационная станция (РЛС) из состава зенитно-ракетного комплекса С-400 .



Смотрите также: Спецоперация ГУР под Степногорском: подразделение "Артан" захватило стратегические позиции и перерезало логистику врага. ВИДЕО

Значение операций

Систематическое уничтожение корабельного состава и средств слежения значительно ограничивает возможности Черноморского флота РФ по контролю акватории и прибрежной зоны. Поражение компонентов системы С-400 и авиации, в частности вертолета Ка-27, создает дополнительные пробелы в обороне оккупантов, что позволяет Силам обороны более эффективно действовать в воздушном и морском пространстве Крыма.

Смотрите: Спецназовцы ГУР провели зачистку врага в окрестностях Степногорска, Запорожская область. ВИДЕО