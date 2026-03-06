РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10631 посетитель онлайн
Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
4 188 6

Минус вражеский вертолет, корабли и ПВО: спецподразделение ГУР "Привиди" подвело итоги февральских операций в Крыму. ВИДЕО

В течение февраля 2026 года бойцы спецподразделения Главного управления разведки МО Украины "Привиди" провели серию успешных операций на территории временно оккупированного Крыма. Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря точным ударам был выведен из строя ряд авиационных средств, морских судов и элементов противовоздушной обороны врага.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Перечень пораженных целей за февраль

Спецназовцы ГУР продемонстрировали системный подход к демилитаризации полуострова, поразив объекты различного назначения:

  • Флот: Сторожевой корабль проекта 22460 "Охотник";

    • Морской буксир проекта 1496М1;

    • Корабль проекта 16640;

    • Десантный катер проекта 02510 "БК-16".

  • Авиация и ПВО:

    • Вертолет Ка-27;

    • Разведывательный БПЛА "Форпост";

    • Радиолокационная станция (РЛС) из состава зенитно-ракетного комплекса С-400.

Смотрите также: Спецоперация ГУР под Степногорском: подразделение "Артан" захватило стратегические позиции и перерезало логистику врага. ВИДЕО

Значение операций

Систематическое уничтожение корабельного состава и средств слежения значительно ограничивает возможности Черноморского флота РФ по контролю акватории и прибрежной зоны. Поражение компонентов системы С-400 и авиации, в частности вертолета Ка-27, создает дополнительные пробелы в обороне оккупантов, что позволяет Силам обороны более эффективно действовать в воздушном и морском пространстве Крыма.

Смотрите: Спецназовцы ГУР провели зачистку врага в окрестностях Степногорска, Запорожская область. ВИДЕО

Автор: 

Крым (25921) уничтожение (10017) техника (1897) ГУР (814)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кораблики...
нравиця
показать весь комментарий
06.03.2026 12:41 Ответить
Таке враження, що усе - мимо. Ну, може це я такий косоокий...
показать весь комментарий
06.03.2026 12:53 Ответить
Авіаційна техніка не така броньована як танки. Якщо заряд з численими вражаючими елементами - буде результат при вибуху.
показать весь комментарий
06.03.2026 18:50 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, вектольоти Камова не броньовані. А на відео - саме вони...
показать весь комментарий
07.03.2026 14:07 Ответить
Гарна робота! 👍
показать весь комментарий
06.03.2026 21:31 Ответить
Мені цікаво - у них, що, не вистачає місць стоянки - що вон швартують судна борт до борту? Так це ж загроза ураження обох суден, виростає... Хіба що хочуть "спаралелить" засоби вогневого ураження, в одному місці...
показать весь комментарий
07.03.2026 14:04 Ответить
 
 