Мінус ворожий вертоліт, кораблі та ППО: спецпідрозділ ГУР "Примари" підбив підсумки лютневих операцій у Криму. ВIДЕО
Протягом лютого 2026 року бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки МО України "Примари" здійснили серію успішних операцій на території тимчасово окупованого Криму. Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки точним ударам було виведено з ладу низку авіаційних засобів, морських суден та елементів протиповітряної оборони ворога.
Перелік уражених цілей за лютий
Спецпризначенці ГУР продемонстрували системний підхід до демілітаризації півострова, уразивши об'єкти різного призначення:
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Флот: Сторожовий корабель проєкту 22460 "Охотнік";
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Морський буксир проєкту 1496М1;
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Корабель проєкту 16640;
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Десантний катер проєкту 02510 "БК-16".
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Авіація та ППО:
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Вертоліт Ка-27;
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Розвідувальний БпЛА "Форпост";
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Радіолокаційна станція (РЛС) зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400.
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Значення операцій
Систематичне знищення корабельного складу та засобів стеження значно обмежує можливості Чорноморського флоту РФ щодо контролю акваторії та прибережної зони. Ураження компонентів системи С-400 та авіації, зокрема вертольота Ка-27, створює додаткові прогалини в обороні окупантів, що дозволяє Силам оборони ефективніше діяти в повітряному та морському просторі Криму.
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