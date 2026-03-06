УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11608 відвідувачів онлайн
Новини Відео Окуповані території
4 188 6

Мінус ворожий вертоліт, кораблі та ППО: спецпідрозділ ГУР "Примари" підбив підсумки лютневих операцій у Криму. ВIДЕО

Протягом лютого 2026 року бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки МО України "Примари" здійснили серію успішних операцій на території тимчасово окупованого Криму. Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки точним ударам було виведено з ладу низку авіаційних засобів, морських суден та елементів протиповітряної оборони ворога.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перелік уражених цілей за лютий

Спецпризначенці ГУР продемонстрували системний підхід до демілітаризації півострова, уразивши об'єкти різного призначення:

  • Флот: Сторожовий корабель проєкту 22460 "Охотнік";

    • Морський буксир проєкту 1496М1;

    • Корабель проєкту 16640;

    • Десантний катер проєкту 02510 "БК-16".

  • Авіація та ППО:

    • Вертоліт Ка-27;

    • Розвідувальний БпЛА "Форпост";

    • Радіолокаційна станція (РЛС) зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400.

Також дивіться: Спецоперація ГУР під Степногірськом: підрозділ "Артан" захопив стратегічні позиції та перерізав логістику ворога. ВIДЕО

Значення операцій

Систематичне знищення корабельного складу та засобів стеження значно обмежує можливості Чорноморського флоту РФ щодо контролю акваторії та прибережної зони. Ураження компонентів системи С-400 та авіації, зокрема вертольота Ка-27, створює додаткові прогалини в обороні окупантів, що дозволяє Силам оборони ефективніше діяти в повітряному та морському просторі Криму.

Дивіться: Спецпризначенці ГУР провели зачистку ворога на околицях Степногірська, Запорізька область. ВIДЕО

Автор: 

Крим (14110) знищення (10335) техніка (2060) ГУР (891)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кораблики...
нравиця
показати весь коментар
06.03.2026 12:41 Відповісти
Таке враження, що усе - мимо. Ну, може це я такий косоокий...
показати весь коментар
06.03.2026 12:53 Відповісти
Авіаційна техніка не така броньована як танки. Якщо заряд з численими вражаючими елементами - буде результат при вибуху.
показати весь коментар
06.03.2026 18:50 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, вектольоти Камова не броньовані. А на відео - саме вони...
показати весь коментар
07.03.2026 14:07 Відповісти
Гарна робота! 👍
показати весь коментар
06.03.2026 21:31 Відповісти
Мені цікаво - у них, що, не вистачає місць стоянки - що вон швартують судна борт до борту? Так це ж загроза ураження обох суден, виростає... Хіба що хочуть "спаралелить" засоби вогневого ураження, в одному місці...
показати весь коментар
07.03.2026 14:04 Відповісти
 
 