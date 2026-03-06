Мінус ворожий вертоліт, кораблі та ППО: спецпідрозділ ГУР "Примари" підбив підсумки лютневих операцій у Криму. ВIДЕО

Протягом лютого 2026 року бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки МО України "Примари" здійснили серію успішних операцій на території тимчасово окупованого Криму. Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки точним ударам було виведено з ладу низку авіаційних засобів, морських суден та елементів протиповітряної оборони ворога.

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Перелік уражених цілей за лютий

Спецпризначенці ГУР продемонстрували системний підхід до демілітаризації півострова, уразивши об'єкти різного призначення:

Флот: Сторожовий корабель проєкту 22460 "Охотнік" ; Морський буксир проєкту 1496М1; Корабель проєкту 16640; Десантний катер проєкту 02510 "БК-16" .

Авіація та ППО: Вертоліт Ка-27 ; Розвідувальний БпЛА "Форпост" ; Радіолокаційна станція (РЛС) зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400 .



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Значення операцій

Систематичне знищення корабельного складу та засобів стеження значно обмежує можливості Чорноморського флоту РФ щодо контролю акваторії та прибережної зони. Ураження компонентів системи С-400 та авіації, зокрема вертольота Ка-27, створює додаткові прогалини в обороні окупантів, що дозволяє Силам оборони ефективніше діяти в повітряному та морському просторі Криму.

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