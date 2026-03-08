Силы обороны восстановили контроль над территорией до 435 километров на юге, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что на юге Силам обороны удалось восстановить контроль над территорией в 400-435 км и таким образом сорвать планы врага по весеннему наступлению на этом направлении.
Об этом глава государства сообщил во время совместного брифинга с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"На юге нашего государства за последние полтора месяца (Вооруженные Силы. – Ред.) провели ряд важных действий по обороне, а в некоторых направлениях – по наступлению. Исключительно действия были направлены на то, чтобы сорвать планы РФ. Мы считаем, что достаточно успешные – восстановили контроль над примерно 400-435 км", – рассказал Зеленский.
Так ВОНИ звільнили 435 кілометрів яки ТИ ЗДАВ, гнида.
https://x.com/FranzMaser/status/2030628921956286862
Втрати за 2025 рік: протягом 2025 року Росія окупувала понад 4 000-4 300 км².