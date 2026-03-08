РУС
Новости Боевые действия на юге
955 17

Силы обороны восстановили контроль над территорией до 435 километров на юге, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что на юге Силам обороны удалось восстановить контроль над территорией в 400-435 км и таким образом сорвать планы врага по весеннему наступлению на этом направлении.

Об этом глава государства сообщил во время совместного брифинга с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"На юге нашего государства за последние полтора месяца (Вооруженные Силы. – Ред.) провели ряд важных действий по обороне, а в некоторых направлениях – по наступлению. Исключительно действия были направлены на то, чтобы сорвать планы РФ. Мы считаем, что достаточно успешные – восстановили контроль над примерно 400-435 км", – рассказал Зеленский.

Читайте также: Подразделения ГУР во взаимодействии с Силами обороны остановили наступление врага на Запорожье. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (10743) боевые действия (3828) война в Украине (7454)
Топ комментарии
+9
Це все п-ж для лохів. Покажіть цю територію і населені пункти! Об"єктивно і доказуємо - саме ворог щоденно захоплює наші землі і населені пункти.
08.03.2026 14:51 Ответить
+4
Зебидлу зайде і пі.дьож)))
08.03.2026 14:53 Ответить
+2
Двадцять квадратних кілометрів звучать не так потужно, як 435 кілометрів...
08.03.2026 14:57 Ответить
Коли сирок вспів потужно просрати ті кілометри?
08.03.2026 14:58 Ответить
ЗЛН ПНХ
08.03.2026 14:52 Ответить
ЗЛН ЗЛП
08.03.2026 14:56 Ответить
⚡️Перша група українських військових вже завтра вирушить до Перської затоки збивати дрони, - Зеленський.
08.03.2026 14:55 Ответить
Так звідки ж йому взагалі знати, що площа у КВАДРАТНИХ кілометрах вимірюється
08.03.2026 15:02 Ответить
На дрони-перехоплювачі збирали гроші багато груп волонтери. Конгрес українців, Притула, Стерненко, Нова пошта. А Зеля це зафігачіть на власний піар, без спросу.
08.03.2026 15:15 Ответить
Точно відновили, а не розширили сіру зону і тепер враховують цю теріторію як контрольовану?
08.03.2026 15:18 Ответить
А ти то тут до чого, крадій мерзотний?
Так ВОНИ звільнили 435 кілометрів яки ТИ ЗДАВ, гнида.
08.03.2026 15:22 Ответить
Ти за пів року до вторгення фактично нічого не робив щоб цьому протидіяти
08.03.2026 15:38 Ответить
Сили оборони відновили контроль над територією до 435 кілометрів на Півдні, - Зеленський Ведучий "Кварталу-2026" Вовочка продовжує розповідати байки про "наступ на півдні", коли росіяни захопили на півночі Сопич ... Ми тричі звертались (через дружні до нас суспільні структури) до МО України з проханням надати список звільнених на Півдні населених пунктів. Але ...
https://x.com/FranzMaser/status/2030628921956286862
08.03.2026 15:47 Ответить
рашистська окупація щодня продовжується і процент окупованої української територі збільшуєтья а в "зе3,14здунів" іде деокупація ....
08.03.2026 15:53 Ответить
Воно, хоч розуміє де південь?
08.03.2026 15:54 Ответить
А скільки то буде в метрах ?
08.03.2026 16:03 Ответить
Станом на березень 2026 року під російською окупацією перебуває приблизно 116 300-116 400 км² території України.

Втрати за 2025 рік: протягом 2025 року Росія окупувала понад 4 000-4 300 км².
08.03.2026 16:04 Ответить
 
 