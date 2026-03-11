Йдуть запеклі бої за Новогригорівку та Березове, Сили оборони намагаються вибити ворога, - Волошин

На Олександрівському напрямку тривають інтенсивні бої за населені пункти, розташовані на адміністративному кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей.

Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Запеклі бої за Новогригорівку та Березове

"Щодо Олександрівського напрямку, зараз запеклі бої йдуть в населеному пункті Новогригорівка, на адмінмежі Дніпропетровської і Запорізької областей. Наші штурмові підрозділи, підрозділи десантно-штурмових військ, штурмові групи намагаються пройти в глибину оборони противника, групи закріплення підтягнутися і відсунути ворога з нашої землі, відновити контроль над деякими населеними пунктами. Новогригорівка, за нею Березове, за ці два населені пункти жорсткі бої йдуть", - сказав речник.

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Російська 90-та танкова дивізія зазнала значних втрат

Також він розповів, що на Олександрівському напрямку розташована зараз російська 90-танкова дивізія, і 6-й танковий полк цієї дивізії зазнав численних втрат і зараз є непридатним для проведення штурмових дій.

"Командир 90-ї дивізії віддав розпорядження підрозділам військової поліції провести доукомплектування штурмових підрозділів цього 6-го танкового полку. І в штурмовики туди він розпорядився всіх, кого піймають. Тобто направляти затриманих осіб з інших угрупувань, з інших підрозділів, які будуть пересуватися в зоні 90-ї бригади на цивільному транспорті без відповідних документів, хто має порушення якоїсь форми одягу, ознаки алкогольного чи наркотичного сп’яніння і т.д. І всіх кидають в штурмовики", - зазначив речник.

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На Придніпровському напрямку скасували відпустки підрозділам БпЛА

Крім того, ЗСУ має інформацію, що на Придніпровському напрямку ворожим підрозділам БпЛА, розташоваим в Олешках, скасовано всі відпустки "внаслідок невиконання завдань, що стояли перед ними". "Щодо мінування проток, узбережжя, завдання ударів по українській логістиці і т.д.", - розповів речник.

ЗСУ щодня знищують танки та техніку ворога на півдні

Водночас Волошин повідомив про збільшення випадків фіксування ворожої техніки на півдні. Сили оборони Півдня знищили за добу 2 танки, 18 мотоциклів, 5 квадроциклів, 1 НРК.

"Щодня ми знищуємо по два-три танки. Такого не було давно. Це два-три тижні приблизно. Сьогодні взагалі 161 од. знищеного озброєння і техніки", - зауважив Волошин.

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