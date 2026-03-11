Идут ожесточенные бои за Новогригоровку и Березовое, Силы обороны пытаются выбить врага, - Волошин

На Александровском направлении продолжаются интенсивные бои за населенные пункты, расположенные на административной границе Днепропетровской и Запорожской областей.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ожесточенные бои за Новогригоровку и Березовое

"Что касается Александровского направления, сейчас ожесточенные бои идут в населенном пункте Новогригоровка, на админгранице Днепропетровской и Запорожской областей. Наши штурмовые подразделения, подразделения десантно-штурмовых войск, штурмовые группы пытаются пройти в глубину обороны противника, группы закрепления подтянуться и оттеснить врага с нашей земли, восстановить контроль над некоторыми населенными пунктами. Новогригоровка, за ней Березовое, за эти два населенных пункта идут жесткие бои", - сказал спикер.

Российская 90-я танковая дивизия понесла значительные потери

Также он рассказал, что на Александровском направлении сейчас расположена российская 90-я танковая дивизия, и 6-й танковый полк этой дивизии понес многочисленные потери и сейчас непригоден для проведения штурмовых действий.

"Командир 90-й дивизии отдал распоряжение подразделениям военной полиции провести доукомплектование штурмовых подразделений этого 6-го танкового полка. И в штурмовики туда он распорядился всех, кого поймают. То есть направлять задержанных лиц из других группировок, из других подразделений, которые будут передвигаться в зоне 90-й бригады на гражданском транспорте без соответствующих документов, кто имеет нарушение какой-либо формы одежды, признаки алкогольного или наркотического опьянения и т.д. И всех бросают в штурмовики", - отметил спикер.

На Приднепровском направлении отменили отпуска подразделениям БПЛА

Кроме того, ВСУ располагает информацией, что на Приднепровском направлении вражеским подразделениям БПЛА, расположенным в Олешках, отменены все отпуска "вследствие невыполнения поставленных перед ними задач". "Относительно минирования проливов, побережья, нанесения ударов по украинской логистике и т.д.", - рассказал спикер.

ВСУ ежедневно уничтожают танки и технику врага на юге

В то же время Волошин сообщил об увеличении случаев фиксации вражеской техники на юге. Силы обороны Юга уничтожили за сутки 2 танка, 18 мотоциклов, 5 квадроциклов, 1 НРК.

"Ежедневно мы уничтожаем по два-три танка. Такого не было давно. Это две-три недели примерно. Сегодня вообще 161 ед. уничтоженного вооружения и техники", - отметил Волошин.

