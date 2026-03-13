РФ проводит ротацию наблюдательных постов на островах Большой Ольховый, Белогрудый и Нестрига, - Волошин
На Херсонщине российские войска пытаются проводить ротацию личного состава на наблюдательных постах на островах Большой Ольховый, Белогрудый и Нестрига, а также перемещать плавсредства в районе Железного порта.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
Ротация на островах
"Враг проводит сейчас ротацию своих наблюдательных постов, расположенных на островах Большой Ольховый, Белогрудый и Нестрига (Херсонская область. – Ред.), пытается сменить личный состав тех, кто там находится", – рассказал пресс-секретарь.
РФ перемещает плавсредства
Он добавил, что российские военные также пытаются перемещать свои плавсредства в районе Железного порта, однако украинские защитники уничтожают их.
"За прошедшие сутки уничтожено две лодки. До этого, также почти ежедневно, мы уничтожали лодки на этом направлении", - отметил Волошин.
