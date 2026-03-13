РФ проводить ротацію спостережних постів на островах Великий Вільховий, Білогрудий і Нестрига, - Волошин

У Херсонській області російські війська намагаються проводити ротацію особового складу на спостережних постах на островах Великий Вільховий, Білогрудий і Нестрига, а також переміщувати плавзасоби в районі Залізного порту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

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Ротація на островах

"Ворог проводить зараз ротацію своїх спостережних постів, які розташовані на островах Великий Вільховий, Білогрудий і Нестрига (Херсонщина. – Ред.), намагається змінити особовий склад тих, що там перебувають", - розповів речник.

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РФ переміщує плавзасоби

Він додав, що російські військові також намагаються переміщувати свої плавзасоби в районі Залізного порту, однак українські захисники знищують їх.

"За минулу добу знищено два човни. Перед тим, також майже щодня, ми знищували човни на цьому напрямку", - зазанчив Волошин.

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