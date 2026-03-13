РФ проводить ротацію спостережних постів на островах Великий Вільховий, Білогрудий і Нестрига, - Волошин
У Херсонській області російські війська намагаються проводити ротацію особового складу на спостережних постах на островах Великий Вільховий, Білогрудий і Нестрига, а також переміщувати плавзасоби в районі Залізного порту.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
Ротація на островах
"Ворог проводить зараз ротацію своїх спостережних постів, які розташовані на островах Великий Вільховий, Білогрудий і Нестрига (Херсонщина. – Ред.), намагається змінити особовий склад тих, що там перебувають", - розповів речник.
РФ переміщує плавзасоби
Він додав, що російські військові також намагаються переміщувати свої плавзасоби в районі Залізного порту, однак українські захисники знищують їх.
"За минулу добу знищено два човни. Перед тим, також майже щодня, ми знищували човни на цьому напрямку", - зазанчив Волошин.
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