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Новини Бойові дії на півдні
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Сили оборони поступово просуваються вперед у Південній операційній зоні, - Сирський

Сирський на Півдні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський присвятив день роботі в Південній операційній зоні, де тривають активні бойові дії.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Зустріч із командирами та оцінка обстановки

Як зазначається, він зустрівся з керівництвом нашого наступального угруповання, а також командирами бригад, полків, батальйонів, які ведуть наступальні дії. Заслухав доповіді за результатами виконання попередніх завдань, щодо поточної обстановки та дій у визначених смугах.

Просування ЗСУ та бої за звільнення населених пунктів

"Сили оборони України утримують визначені рубежі, нищать ворога, поступово просуваються вперед, ведуть бої за звільнення населених пунктів.

На місці віддав розпорядження для вирішення проблемних питань. Обговорили варіанти та перспективи подальших дій", - зазначив головнокомандувач. 

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За словами Сирського, пріоритети - звільнення української території від окупантів та збереження життів наших воїнів.

Інформаційна тиша

"Водночас для успішної операції важлива інформаційна тиша", - резюмує він.

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Автор: 

бойові дії (5991) Сирський Олександр (956)
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Топ коментарі
+11
Сирський не може назвати звільнені населені пункти. Йому відразу заперечать, що вони ніколи не були захоплені руснею і офіційна лінія фронту проходить набагато південніше. Це бумеранг брехні повернувся.
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14.03.2026 11:54 Відповісти
+8
Знаючи як потужно брешуть зєльоні керманичі, віри їхнім заявам ніякої. Навіть якщо і кудись просунулись в сірій зоні.
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14.03.2026 12:13 Відповісти
+6
Навіть невідомо до якого населеного пункту підходять, адже наступають уже більше місяця.
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14.03.2026 11:56 Відповісти

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