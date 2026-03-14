Сили оборони поступово просуваються вперед у Південній операційній зоні, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський присвятив день роботі в Південній операційній зоні, де тривають активні бойові дії.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Зустріч із командирами та оцінка обстановки

Як зазначається, він зустрівся з керівництвом нашого наступального угруповання, а також командирами бригад, полків, батальйонів, які ведуть наступальні дії. Заслухав доповіді за результатами виконання попередніх завдань, щодо поточної обстановки та дій у визначених смугах.

Просування ЗСУ та бої за звільнення населених пунктів

"Сили оборони України утримують визначені рубежі, нищать ворога, поступово просуваються вперед, ведуть бої за звільнення населених пунктів.

На місці віддав розпорядження для вирішення проблемних питань. Обговорили варіанти та перспективи подальших дій", - зазначив головнокомандувач.

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За словами Сирського, пріоритети - звільнення української території від окупантів та збереження життів наших воїнів.

Інформаційна тиша

"Водночас для успішної операції важлива інформаційна тиша", - резюмує він.

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