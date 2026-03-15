Інтенсивність боїв у районі Гуляйполя значно перевищує інші напрямки, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у частинах, які ведуть бойові дії на Запорізькому напрямку, в районах Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Зеленого, Варварівки.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У районі Гуляйполя інтенсивні бої

За його словами, на цьому напрямку противник зосереджує значну кількість сил і засобів, розглядаючи його основним.

"Інтенсивність наступальних дій в районі Гуляйполя значно вища у порівнянні з іншими напрямками", - наголошує він.

За підсумками роботи уточнено бойові завдання, виходячи з характеру дій противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони поступово просуваються вперед у Південній операційній зоні, - Сирський

"На місці вирішив питання додаткового забезпечення наших підрозділів боєприпасами, дронами, НРК та іншими матеріально-технічними засобами. Завдання незмінні – утримання займаних рубежів та позицій, завдання максимальних втрат ворогу, перехоплення ініціативи та збереження життя наших воїнів", - наголошує головнокомандувач.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ зберігає активність у районі Покровська і збільшує на Гуляйпільському напрямку.

Також читайте: Сирський ухвалив рішення для посилення стійкості Сил оборони на Донеччині: Окупанти подекуди зазнають критичних втрат