Інтенсивність боїв у районі Гуляйполя значно перевищує інші напрямки, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у частинах, які ведуть бойові дії на Запорізькому напрямку, в районах Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Зеленого, Варварівки.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
У районі Гуляйполя інтенсивні бої
За його словами, на цьому напрямку противник зосереджує значну кількість сил і засобів, розглядаючи його основним.
"Інтенсивність наступальних дій в районі Гуляйполя значно вища у порівнянні з іншими напрямками", - наголошує він.
За підсумками роботи уточнено бойові завдання, виходячи з характеру дій противника.
"На місці вирішив питання додаткового забезпечення наших підрозділів боєприпасами, дронами, НРК та іншими матеріально-технічними засобами. Завдання незмінні – утримання займаних рубежів та позицій, завдання максимальних втрат ворогу, перехоплення ініціативи та збереження життя наших воїнів", - наголошує головнокомандувач.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що РФ зберігає активність у районі Покровська і збільшує на Гуляйпільському напрямку.
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