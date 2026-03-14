Константиновское, Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими, - Генштаб. КАРТА

Силы обороны отражают попытки оккупантов укрепить свои позиции и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на различных участках фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 104 авиационных удара, сбросив 307 управляемых авиабомб. Кроме того, он применил 10119 дронов-камикадзе и осуществил 3623 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 60 — из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:

Коломийцы, Подгавриловка, Просяна, Кривобоково в Днепропетровской области;

Воздвижевка, Любицкое, Копани, Никольское, Широкое, Новоселовка, Чаривное, Гуляйпольское, Орехов, Григоровка, Веселянка, Новоалександровка в Запорожской области;

Приднепровское в Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 153 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – с применением РСЗО. Нанес два авиаудара с применением двух КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении, по уточненной информации, враг пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Прилипка.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в районах Новоосинового и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробишево, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного, Платоновки, Резниковки и Ямполя.

На Краматорском направлении штурмовые действия противника не зафиксированы.

На Константиновском направлении враг совершил 29 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Николайполя, Софиевки, Новопавловки и Русина Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Затышок, Новое Шахово, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Муравка и Гришино.

На Александровском направлении противник атаковал восемь раз в районах Александрограда, Андреевки-Клевцово, Вишневого, Калиновского, Красногорского и Злагоды.

На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Зализничного, Мирного, Еленокстантиновки, Варваровки, Зеленого и Гуляйпольского.

На Ореховском направлении враг один раз пытался улучшить свои позиции вблизи Степногорска.

На Приднепровском направлении враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по 10 районам сосредоточения живой силы и техники, а также по артиллерийской системе оккупантов.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 810 человек. Также враг потерял четыре танка, 10 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, средство ПВО, 2147 беспилотных летательных аппаратов, 180 единиц автомобильной техники.