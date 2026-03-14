Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 278 430 человек (+810 за сутки), 11 777 танков, 38 421 артиллерийская система, 24 212 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 278 430 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 278 430 (+810) человек
- танков – 11 777 (+4) шт.
- боевых бронированных машин – 24 212 (+10) шт.
- артиллерийских систем – 38 421 (+52) шт.
- РСЗО – 1 686 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 332 (+1) ед.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 349 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 177 286 (+2 147) шт.
- крылатые ракеты – 4 403 (+0) шт.
- корабли / катера – 31 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 83 403 (+180) шт.
- специальная техника – 4 088 (+0) ед.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
248!! одиниць знищеної техніки та 810 чумардосів за день.
Броня норм, логістика, арта та ППО файно.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 278 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
Арта на сьогодні 700 стволів, тобто 53,8 середньодобово.
Місячний рекорд 1 644 ствола минулорічний березень, що середньодобово 53 одиниці, питання...