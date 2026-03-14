РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8298 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
1 547 5

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 278 430 человек (+810 за сутки), 11 777 танков, 38 421 артиллерийская система, 24 212 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 278 430 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 278 430 (+810) человек 
  • танков – 11 777 (+4) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 212 (+10) шт.
  • артиллерийских систем – 38 421 (+52) шт.
  • РСЗО – 1 686 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 332 (+1) ед.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 349 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 177 286 (+2 147) шт.
  • крылатые ракеты – 4 403 (+0) шт.
  • корабли / катера – 31 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 83 403 (+180) шт.
  • специальная техника – 4 088 (+0) ед.

Потери врага на утро 14 марта

Автор: 

армия РФ (10596) Генштаб ВС (5381) ликвидация (3091) уничтожение (7318)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Генштаб ніби каже новому міністру оборони: а ну, спробуй. без мене прозвітувати верховному про своє зобов'язання щомісчно закобзонювати по 50 кусків орків....
показать весь комментарий
14.03.2026 08:09 Ответить
Минув 4406 день москальсько-української війни.
248!! одиниць знищеної техніки та 810 чумардосів за день.
Броня норм, логістика, арта та ППО файно.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 278 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
показать весь комментарий
14.03.2026 08:14 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2026 08:17 Ответить
Сотня ББМ з початку місяця - десь падлюки розжилися броньовичками
Арта на сьогодні 700 стволів, тобто 53,8 середньодобово.
Місячний рекорд 1 644 ствола минулорічний березень, що середньодобово 53 одиниці, питання...
показать весь комментарий
14.03.2026 08:20 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
14.03.2026 08:23 Ответить
 
 