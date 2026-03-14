Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 278 430 осіб (+810 за добу), 11 777 танків, 38 421 артсистема, 24 212 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 278 430 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 278 430 (+810) осіб
- танків – 11 777 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 212 (+10) од.
- артилерійських систем – 38 421 (+52) од.
- РСЗВ – 1 686 (+1) од.
- засоби ППО – 1 332 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 177 286 (+2 147) од.
- крилаті ракети - 4 403 (+0) од.
- кораблі / катери – 31 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 83 403 (+180) од.
- спеціальна техніка – 4 088 (+0) од.
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