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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 278 430 осіб (+810 за добу), 11 777 танків, 38 421 артсистема, 24 212 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 278 430 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 278 430 (+810) осіб 
  • танків – 11 777 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 212 (+10) од.
  • артилерійських систем  – 38 421 (+52) од.
  • РСЗВ – 1 686 (+1) од.
  • засоби ППО  – 1 332 (+1) од.
  • літаків  – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 177 286 (+2 147) од.
  • крилаті ракети - 4 403 (+0) од.
  • кораблі / катери – 31 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 83 403 (+180) од.
  • спеціальна техніка  – 4 088 (+0) од.

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Втрати ворога на ранок 14 березня

Автор: 

армія рф (21321) Генштаб ЗС (8518) ліквідація (4800) знищення (10385)
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