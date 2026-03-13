На фронте произошло 129 боестолкновений: враг применил 6,7 тыс. дронов-камикадзе, - Генштаб

С начала суток 13 марта на фронте произошло 129 боевых столкновений. Силы обороны продолжают сдерживать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематические огневые удары.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес ракетный удар с применением одной ракеты и 72 авиационных удара - сбросил 194 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 6756 дронов-камикадзе и осуществил 2757 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил 122 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО. Нанес два авиаудара с применением двух КАБ. На направлении зафиксировано три боестолкновения.

Читайте также: На фронте произошло 113 боевых столкновений: враг активно действует на трех направлениях, - Генштаб

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Прилиповки.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в районах Новоосинового и Новоплатоновки. Одна атака еще продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре штурма оккупантов в районах Дробышево, Лимана и Ставков.

На Славянском направлении противник 11 раз пытался продвинуться вперед в сторону Закитного, Платоновки, Ямполя и Резниковки. Одна штурмовая операция агрессора продолжается.

На Краматорском направлении агрессор не проводил атакующих действий.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 26 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Иванополье, Ильиновка, Николайполье, Новопавловка и Софиевка.

На Покровском направлении враг совершил 21 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Затышок, Новое Шахово, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Муравка и Гришино.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 27 оккупантов и 16 – ранено; уничтожено одно укрытие противника, склад ГСМ и две единицы автомобильной техники оккупантов, повреждено 51 укрытие, 3 пункта управления БПЛА, одна артиллерийская система и одна единица автотехники. Уничтожено или подавлено 292 БПЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты восемь раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Александроград, Андреевка-Клевцово, Вишневое, Калиновское, Красногорское и Злагода.

Читайте также: 45 боевых столкновений зафиксировано на фронте, больше всего - на Гуляйпольском направлении, - Генштаб

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 17 атак оккупантов : в районах населенных пунктов Гуляйполе, Зализнычное, Мирное, Оленоконстантиновка, Варваровка и Зеленое. Две атаки продолжаются.

На Ореховском направлении противник атаковал в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении штурмовые действия врага не зафиксированы.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Читайте также: Враг проявляет наибольшую активность на Константиновском направлении. Всего на фронте - 66 боевых столкновений, - Генштаб