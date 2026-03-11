На фронте произошло 113 боестолкновений: враг активно действует на трех направлениях, - Генштаб
С начала суток среды, 11 марта, на фронте произошло 113 боевых столкновений. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематическое огневое поражение.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 68 авиационных ударов – сбросил 194 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 5711 дронов-камикадзе и осуществил 29361 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня Силы обороны отбили один вражеский штурм, кроме этого противник нанес четыре авиационных удара, сбросил десять управляемых бомб, осуществил 103 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением РСЗО.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Прилепка.
- На Купянском направлении враг трижды атаковал в сторону населенных пунктов Новоплатоновка и Подолы.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отбили шесть атак оккупантов вблизи Дробышево и Чернещины.
На Славянском направлении противник пять раз пытался продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки и Дроновки.
На Краматорском направлении сегодня наступательных действий врага не зафиксировано.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 21 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Берестка и Софиевки. Бой продолжается.
Силы обороны с начала суток отразили 20 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Белицкое, Никифоровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Муравка, Новоподгородное, Новоплатоновка.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 40 оккупантов и 21 – ранено; уничтожено две единицы автомобильного транспорта и три единицы специальной техники. Уничтожено или подавлено 175 БПЛА различных типов.
На Александровском направлении оккупанты трижды пытались улучшить свое положение, атакуя в районах Тернового, Злагоды и Доброполья. Кроме того, Великомихайловка, Коломийцы и Писанка подверглись авиаударам.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Новоукраинки, Зализнычного, Цветкового, Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Широкого, Чаривного и Долинки. Шесть боестолкновений продолжаются.
- На Ореховском направлении враг атак не проводил.
- На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение. Авиаудар подвергся населенный пункт Малокатериновка.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
