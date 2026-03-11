На фронте произошло 113 боестолкновений: враг активно действует на трех направлениях, - Генштаб

С начала суток среды, 11 марта, на фронте произошло 113 боевых столкновений. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематическое огневое поражение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Противник нанес 68 авиационных ударов – сбросил 194 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 5711 дронов-камикадзе и осуществил 29361 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня Силы обороны отбили один вражеский штурм, кроме этого противник нанес четыре авиационных удара, сбросил десять управляемых бомб, осуществил 103 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением РСЗО.

Читайте также: 137 боевых столкновений на фронте за сутки: "самые горячие" - на Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Прилепка.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в сторону населенных пунктов Новоплатоновка и Подолы.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили шесть атак оккупантов вблизи Дробышево и Чернещины.

На Славянском направлении противник пять раз пытался продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки и Дроновки.

На Краматорском направлении сегодня наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 21 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Берестка и Софиевки. Бой продолжается.

Силы обороны с начала суток отразили 20 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Белицкое, Никифоровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Муравка, Новоподгородное, Новоплатоновка.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 40 оккупантов и 21 – ранено; уничтожено две единицы автомобильного транспорта и три единицы специальной техники. Уничтожено или подавлено 175 БПЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты трижды пытались улучшить свое положение, атакуя в районах Тернового, Злагоды и Доброполья. Кроме того, Великомихайловка, Коломийцы и Писанка подверглись авиаударам.

Читайте также: С начала суток враг атаковал 48 раз, больше всего на Гуляйпольском направлении, - Генштаб

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Новоукраинки, Зализнычного, Цветкового, Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Широкого, Чаривного и Долинки. Шесть боестолкновений продолжаются.

в районах Гуляйполя, Новоукраинки, Зализнычного, Цветкового, Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Широкого, Чаривного и Долинки. Шесть боестолкновений продолжаются. На Ореховском направлении враг атак не проводил.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение. Авиаудар подвергся населенный пункт Малокатериновка.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Читайте также: РФ готовится активизировать наступление возле Покровска и Мирнограда, - ГВ "Схід"