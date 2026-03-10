С начала суток враг атаковал 48 раз, больше всего на Гуляйпольском направлении, - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора уже составляет 48.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 9 марта, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Удары по территории Украины

Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Кучеровка, Шалыгино, Искрисковщина, Рыжевка, Уланово, Будки, Ходино. В Черниговской области: Ясная Поляна, Орлиновка, Костобобров, Сеньковка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражены склады с горючей смесью, станция РЭБ, пункт управления БПЛА и артиллерия врага на оккупированной территории, - Генштаб

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 65 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением РСЗО.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал в сторону населенного пункта Зыбино.

На Купянском направлении противник четыре раза шел вперед в направлении Петропавловки и Новоплатоновки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобождена от врага почти вся территория Днепропетровской области, осталось доработать 3 населенных пункта, - начальник управления Генштаба Комаренко

Бои на Востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили одну попытку захватчиков продвинуться в сторону Дробышево.



На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки и Закотного. Две атаки продолжаются.



На Краматорском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.



На Константиновском направлении захватчики осуществили 11 наступательных действий вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Софиевки и Новопавловки. Два боя продолжаются.



На Покровском направлении с начала суток оккупанты 11 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Шевченко, Гришино, Удачное, Новониколаевка и Новопавловка. Одно боестолкновение еще не завершено.

Читайте также: РФ готовится активизировать наступление у Покровска и Мирнограда, - ГВ "Схід"

Боевые действия на юге

На Александровском направлении враг дважды наступал в сторону Тернового и Новогригоровки. Одна атака продолжается. Кроме того, Ивановка и Покровское подверглись авиаударам.



На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в районе Гуляйполя, Зализничного, Гуляйпольского, Заречного, Варваровки, Луговского, Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижовки, Новоселовки, Чарочного и Долинки. Два боевых столкновения продолжаются.



На Ореховском направлении враг атаковал в направлении Щербаков и Павловки. Район Блакитного подвергся авиаудару.



На Приднепровском направлении попытки врага улучшить свое положение не наблюдаются.



На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.



"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу. Присоединяйтесь к Силам обороны! Борьба продолжается!", - подчеркнули в Генштабе.

Читайте также: "За четыре года полномасштабного наступления я был в отпуске только 10 суток, и то все дни провел на телефоне и за компьютером, выполняя задания командира"