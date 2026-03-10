С начала суток враг атаковал 48 раз, больше всего на Гуляйпольском направлении, - Генштаб
С начала суток количество атак агрессора уже составляет 48.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 9 марта, передает Цензор.НЕТ.
Удары по территории Украины
Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Кучеровка, Шалыгино, Искрисковщина, Рыжевка, Уланово, Будки, Ходино. В Черниговской области: Ясная Поляна, Орлиновка, Костобобров, Сеньковка.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 65 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением РСЗО.
Ситуация в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал в сторону населенного пункта Зыбино.
- На Купянском направлении противник четыре раза шел вперед в направлении Петропавловки и Новоплатоновки.
Бои на Востоке
На Лиманском направлении украинские воины отбили одну попытку захватчиков продвинуться в сторону Дробышево.
На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки и Закотного. Две атаки продолжаются.
На Краматорском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.
На Константиновском направлении захватчики осуществили 11 наступательных действий вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Софиевки и Новопавловки. Два боя продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 11 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Шевченко, Гришино, Удачное, Новониколаевка и Новопавловка. Одно боестолкновение еще не завершено.
Боевые действия на юге
На Александровском направлении враг дважды наступал в сторону Тернового и Новогригоровки. Одна атака продолжается. Кроме того, Ивановка и Покровское подверглись авиаударам.
На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в районе Гуляйполя, Зализничного, Гуляйпольского, Заречного, Варваровки, Луговского, Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижовки, Новоселовки, Чарочного и Долинки. Два боевых столкновения продолжаются.
На Ореховском направлении враг атаковал в направлении Щербаков и Павловки. Район Блакитного подвергся авиаудару.
На Приднепровском направлении попытки врага улучшить свое положение не наблюдаются.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.
"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу. Присоединяйтесь к Силам обороны! Борьба продолжается!", - подчеркнули в Генштабе.
