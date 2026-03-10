Поражены склады с топливом, станция РЭБ, пункт управления БПЛА и артиллерия врага на оккупированной территории, - Генштаб

В ночь на 10 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удар по складам с горючей смесью

Как отмечается, украинские ударные БПЛА успешно атаковали склады горюче-смазочных материалов вблизи Коптево и Макеевки, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Донецка.

Другие поражения

Кроме того, поражен пункт управления ударными БПЛА противника недалеко от Мирнограда, подразделение артиллерии врага в окрестностях Сухецкого и артиллерийская пушка возле Дорожнянки Донецкой области.

Также украинские военные нанесли огневое поражение скоплению живой силы противника в районах Новониколаевки (ВОТ Запорожской области), Селидово (ВОТ Донецкой области) и Покровска.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора", - добавили в Генштабе.

