Поражены средства ПВО, КНП и районы сосредоточения живой силы врага, - Генштаб

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины 8-го и в ночь на 9 марта поразили средства ПВО, командно-наблюдательные пункты и районы сосредоточения живой силы российских оккупантов на оккупированных территориях.

Средства ПВО

Так, Силы обороны уничтожили:

радиолокационную станцию из состава ЗРК С-300 в районе Спокойного (ВОТ АР Крым),

зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" в районе Лиманчука (ВОТ Луганской обл.).

Удары по КНП

Кроме того, украинские воины нанесли серию ударов по командно-наблюдательным пунктам (КНП) подразделений российского агрессора. В частности, поражены КНП подразделения из состава "Рубикон" в районе города Донецк, а также командно-наблюдательные пункты врага в районах Запорожского, Червоноселовки, Гоголевки Запорожской области и Зачатовки в Донецкой области.

Удары по оккупантам

Среди прочего поражены районы сосредоточения живой силы противника в районах Родинского и Полтавки Донецкой обл., а также Петропавловки на Харьковщине.

Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.

"Системное поражение средств противовоздушной обороны, пунктов управления и районов сосредоточения живой силы противника ослабляет его возможности по управлению войсками и ведению боевых действий", - отмечают в Генштабе.

