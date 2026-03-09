Уражено засоби ППО, КСП та райони зосередження живої сили ворога, - Генштаб

У межах зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України 8-го та у ніч на 9 березня уразили засоби ППО, КСП та райони зосередження живої сили російських окупантів на ТОТ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Засоби ППО

Так, Сили оборони знищили:

радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-300 у районі Спокійного (ТОТ АР Крим),

зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" у районі Лиманчука (ТОТ Луганської обл.).

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Удари по КСП

Крім того, українські воїни завдали серії уражень по командно-спостережних пунктах (КСП) підрозділів російського агресора. Зокрема уражено КСП підрозділу зі складу "Рубікон" у районі міста Донецьк, а також командно-спостережні пункти ворога у районах Запорізького, Червонoселівки, Гоголівки Запорізької області та Зачатівки на Донеччині.

Удари по окупантах

Серед іншого уражено райони зосередження живої сили противника у районах Родинського та Полтавки Донецької обл., а також Петропавлівки на Харківщині.

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Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.

"Системне ураження засобів протиповітряної оборони, пунктів управління та районів зосередження живої сили противника послаблює його можливості щодо управління військами та ведення бойових дій", - наголошують у Генштабі.

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