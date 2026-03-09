Уражено засоби ППО, КСП та райони зосередження живої сили ворога, - Генштаб
У межах зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України 8-го та у ніч на 9 березня уразили засоби ППО, КСП та райони зосередження живої сили російських окупантів на ТОТ.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Засоби ППО
Так, Сили оборони знищили:
- радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-300 у районі Спокійного (ТОТ АР Крим),
- зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" у районі Лиманчука (ТОТ Луганської обл.).
Удари по КСП
Крім того, українські воїни завдали серії уражень по командно-спостережних пунктах (КСП) підрозділів російського агресора. Зокрема уражено КСП підрозділу зі складу "Рубікон" у районі міста Донецьк, а також командно-спостережні пункти ворога у районах Запорізького, Червонoселівки, Гоголівки Запорізької області та Зачатівки на Донеччині.
Удари по окупантах
Серед іншого уражено райони зосередження живої сили противника у районах Родинського та Полтавки Донецької обл., а також Петропавлівки на Харківщині.
Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.
"Системне ураження засобів протиповітряної оборони, пунктів управління та районів зосередження живої сили противника послаблює його можливості щодо управління військами та ведення бойових дій", - наголошують у Генштабі.
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