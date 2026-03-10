Уражено склади з пальним, станцію РЕБ, пункт управління БпЛА та артилерію ворога на окупованій території, - Генштаб
У ніч на 10 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удар по складах із пальним
Як зазначається, українські ударні БпЛА успішно атакували склади пально-мастильних матеріалів поблизу Коптєвого та Макіївки, а також станцію радіоелектронної боротьби в районі Донецька.
Інші ураження
- Крім того, уражено пункт управління ударними БпЛА противника неподалік Мирнограда, підрозділ артилерії ворога в околицях Сухецького та артилерійську гармату біля Дорожнянки Донецької області.
- Також українські військові завдали вогневого ураження по скупченню живої сили противника у районах Новомиколаївки (ТОТ Запорізької області), Селидового (ТОТ Донецької області) та Покровська.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора", - додали у Генштабі.
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