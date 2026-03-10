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Уражено склади з пальним, станцію РЕБ, пункт управління БпЛА та артилерію ворога на окупованій території, - Генштаб

уражено склади рф

У ніч на 10 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удар по складах із пальним 

Як зазначається, українські ударні БпЛА успішно атакували склади пально-мастильних матеріалів поблизу Коптєвого та Макіївки, а також станцію радіоелектронної боротьби в районі Донецька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено засоби ППО, КСП та райони зосередження живої сили ворога, - Генштаб

Інші ураження

  • Крім того, уражено пункт управління ударними БпЛА противника неподалік Мирнограда, підрозділ артилерії ворога в околицях Сухецького та артилерійську гармату біля Дорожнянки Донецької області.
  • Також українські військові завдали вогневого ураження по скупченню живої сили противника у районах Новомиколаївки (ТОТ Запорізької області), Селидового (ТОТ Донецької області) та Покровська.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора", - додали у Генштабі.

Також читайте: Уражено ЗРГК "Панцирь-С1", десантний катер у Криму та пункти управління ворога на окупованих територіях, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (8498) Донецьк (965) Донецька область (11336) Луганська область (4931) Донецький район (66) Покровський район (1783) Сватівський район (21) Коптєве (4) Макіївка (6)
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