Враг проявляет наибольшую активность на Константиновском направлении. Всего на фронте - 66 боестолкновений, - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора на фронте уже достигло 66. Наиболее активно войска РФ действуют на Константиновском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 13 марта, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Будки, Искрисковщина, Товстодубовое, Безсаловка, Степановка, Прогресс, Рогизное, Коренок, Нововасильевка, Бачевск, Малушино, Горки.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг атаковал трижды и осуществил 85 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых - с применением РСЗО.

Ситуация на Харьковщине

По данным Генштаба, на Южно-Слобожанском направлении атак противника не фиксировалось.

На Купянском направлении противник один раз пытался улучшить свое положение в районе Новоплатоновки.

Читайте также: Враг продвинулся в Берестке и в районе Федоровки Второй в Донецкой области, - DeepState

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в сторону Дробышево и Лимана. Одна атака продолжается.

На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Платоновки и Закитного. Одна штурмовая операция продолжается.

На Краматорском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили 21 атаку вблизи Константиновки, Плещиевки, Иванополья, Ильиновки, Николайполя, Софиевки и Новопавловки. Два боя продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Торецкое, Заыишок, Новое Шахово, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное и Муравка. Два боевых столкновения еще не завершены.

Читайте также: Около 20 российских военных остаются в окружении в Купянске, - Трегубов

На Александровском направлении враг пять раз наступал в сторону Александрограда, Андреевки - Клевцово, Вишневого и Калиновского. Также Коломийцы подверглись авиаудару.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в районе Гуляйполя, Зализнычного, Мирного, Оленокстантиновки и Варваровки. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижевки, Любицкого, Копаней, Мыкильского, Широкого, Новоселовки и Чаривного. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении враг атаковал в направлении Степногорска. Район Орехова подвергся авиаудару.

На Приднепровском направлении попыток врага улучшить свое положение не наблюдается, но был нанесен авиаудар по Приднепровскому.

Читайте также: Враг меняет тактику в Харьковской области, бои за Волчанск продолжаются, - бригада "Форпост"

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.