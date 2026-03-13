Ворог виявляє найбільшу активність на Костянтинівському напрямку. Загалом на фронті - 66 боєзіткнень, - Генштаб

Від початку доби кількість атак агресора на фронті вже становить 66. Найактивніше війська РФ діють на Костянтинівському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 13 березня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Будки, Іскрисківщина, Товстодубове, Безсалівка, Степанівка, Прогрес, Рогізне, Кореньок, Нововасилівка, Бачівськ, Малушине, Гірки.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог атакував тричі та здійснив 85 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням РСЗВ.

Ситуація на Харківщині

За даними Генштабу, на Південно–Слобожанському напрямку атак противника не фіксувалося.

На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в районі Новоплатонівки.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися в бік Дробишевого та Лиману. Одна атака триває.

На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Платонівки та Закітного. Одна штурмова дія продовжується.

На Краматорському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 21 атаку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Софіївки та Новопавлівки. Два бої тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Торецьке, Затишок, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне та Муравка. Два боєзіткнення іще не завершено.

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На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів наступав у бік Олександрограда, Андріївки–Клевцового, Вишневого та Калинівського. Крім того, Коломійці зазнали авіаудару.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у районі Гуляйполя, Залізничного, Мирного, Оленокостянтинівки та Варварівки. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки, Любицького, Копаней, Микильського, Широкого, Новоселівки та Чарівного. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку ворог атакував у напрямку Степногірська. Район Оріхова зазнав авіаудару.

На Придніпровському напрямку спроби ворога поліпшити своє становище не спостерігаються, але було завдано авіаудару по Придніпровському.

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На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.