Близько 20 російських військових залишаються в оточенні у Куп’янську, - Трегубов

У Куп’янську близько двох десятків російських військових вже майже три місяці залишаються у фактичному оточенні. Їх забезпечення можливе лише повітряним шляхом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив начальник управління комунікацій Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

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"Вони там сидять у будівлі, фактично, у підвалі будівлі, що залишився від лікарні. Там кілька багатоповерхівок було. Зараз там сидять десь під 20 осіб. Було від початку десь за 50. Вони намагаються якось собі перетворити кілька підвалів на такі невеликі фортеці і намагаються усе просто вижити. Ну і хай виживають, насправді. У нас проблем немає, поки вони не становлять безпосередньої загрози, поки вони не можуть проводити безпосередньої активності. Хай вони там сидять і символізують собою для росіян "якийсь контроль над містом", - зазначив офіцер.

Та зазначив, що поки російське керівництво заявляє про "контроль" над Куп’янськом, воєнкори" повідомляють про складну ситуацію для своїх підрозділів. За його словами, вони скаржаться, що в одному з місць залишилися близько 20 військових, яких неможливо евакуювати.

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Трегубов пояснив, що Сили оборони не проводять штурм будівель, у підвалах яких переховуються російські військові, щоб не наражати бійців на зайвий ризик.

"Навіщо ризикувати життям для того, щоб дістати їх з цього підвалу? Вони рано чи пізно самі там закінчаться", - підсумував він.

Що передувало?

На початку березня Трегубов розповідав, що з Куп'янська росіяни створили імпровізовану фортецю, при цьому їхні заяви про захоплення міста не відповідають дійсності.

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