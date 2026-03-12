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Новини Бої на Куп’янському напрямку
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Близько 20 російських військових залишаються в оточенні у Куп’янську, - Трегубов

У Куп’янську заблокована група військових РФ — Трегубов

У Куп’янську близько двох десятків російських військових вже майже три місяці залишаються у фактичному оточенні. Їх забезпечення можливе лише повітряним шляхом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив начальник управління комунікацій Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

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"Вони там сидять у будівлі, фактично, у підвалі будівлі, що залишився від лікарні. Там кілька багатоповерхівок було. Зараз там сидять десь під 20 осіб. Було від початку десь за 50. Вони намагаються якось собі перетворити кілька підвалів на такі невеликі фортеці і намагаються усе просто вижити. Ну і хай виживають, насправді. У нас проблем немає, поки вони не становлять безпосередньої загрози, поки вони не можуть проводити безпосередньої активності. Хай вони там сидять і символізують собою для росіян "якийсь контроль над містом", - зазначив офіцер.

Та зазначив,  що поки російське керівництво заявляє  про "контроль" над Куп’янськом, воєнкори" повідомляють про складну ситуацію для своїх підрозділів. За його словами, вони скаржаться, що в одному з місць залишилися близько 20 військових, яких неможливо евакуювати.

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Трегубов пояснив, що Сили оборони не проводять штурм будівель, у підвалах яких переховуються російські військові, щоб не наражати бійців на зайвий ризик.

"Навіщо ризикувати життям для того, щоб дістати їх з цього підвалу? Вони рано чи пізно самі там закінчаться", - підсумував він.

Що передувало?

На початку березня Трегубов розповідав, що з Куп'янська росіяни створили імпровізовану фортецю, при цьому  їхні заяви про захоплення міста не відповідають дійсності.

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Автор: 

бойові дії (5984) Харківська область (2855) Куп’янський район (753) Куп’янськ (1121) Угрупування об’єднаних сил (6)
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Топ коментарі
+5
Там сидять підарські дронщики (давно уже не літають) і інша важлива наволоч, кацапський рубікон постійно біля лікарні в небі. Пдари б може і здались, але рубікон їм не дасть - кацапи своїх валять під час здачі в полон. Наші теж зайти туди не можуть.
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12.03.2026 12:06 Відповісти
+4
А куди спішити? Хай сидять. Не жалко.
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12.03.2026 11:57 Відповісти
+3
Так вони довго можуть просидіти , будуть займатись канібалізмом ( а що тут такого )
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12.03.2026 12:46 Відповісти
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12.03.2026 11:48 Відповісти
А куди спішити? Хай сидять. Не жалко.
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12.03.2026 11:57 Відповісти
🤣😂было когда то типа 50... они чо там воздухом питаються ? ))в Брестской крепости и то меньше сидели времени )) они уже там как " мем" стали))
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12.03.2026 11:49 Відповісти
у так званій "брестькій крепості" здалося німцям або втекло більше 10 тис з гарнізону червоних окупантів, а проти німців воювало два батольйони злочинців з так званої "нвкд" !!!
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12.03.2026 12:03 Відповісти
Там сидять підарські дронщики (давно уже не літають) і інша важлива наволоч, кацапський рубікон постійно біля лікарні в небі. Пдари б може і здались, але рубікон їм не дасть - кацапи своїх валять під час здачі в полон. Наші теж зайти туди не можуть.
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12.03.2026 12:06 Відповісти
Снарядів немає. Ракет теж.
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12.03.2026 12:36 Відповісти
А в Торецьку, Вовчанську, Покровську, Мирнограді, Ямполі, Гуляй Полі скільки воїнів тримають оборону і як їх постачають?
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12.03.2026 11:58 Відповісти
По кілька позицій, по кілька десятків бійців - зараз війна зовсім не така, як раніше.
Вампіри кругом постачають. Тому і є така строката лінія зіткнення - де є можливість дістати посилку, тримаються місяцями.
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12.03.2026 12:14 Відповісти
Раніше було «суворе» оточення, тепер стало «фактичне», як це сталося?
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12.03.2026 12:10 Відповісти
Кілзона
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12.03.2026 15:35 Відповісти
Забезпечення повітряним шляхом? Дрони з пляшкою води чи палкою ковбаси ну ніяк не збиваються близько 2 місяців,щоб голодні орки повилазили з нір? Маячня якась.
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12.03.2026 12:20 Відповісти
А як їх можна усі позбивати, коли їх там тисячі літають. Покажіть клас.
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12.03.2026 13:32 Відповісти
20 орків сидить в оточенні. Які тисячі дронів?
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12.03.2026 13:47 Відповісти
Так вони довго можуть просидіти , будуть займатись канібалізмом ( а що тут такого )
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12.03.2026 12:46 Відповісти
Як дійти до кордонів 91-го року якщо півроку не можуть вибити 60 бомжів з одного міста?
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12.03.2026 13:25 Відповісти
То хто ж не дає, приїжджай і вибивай
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12.03.2026 13:55 Відповісти
Те кто собирался дойти до границ 91 года такими мелочами не заморачивались. Они стратегические мыслят, а тактика это уже дело простого солдата.
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12.03.2026 16:59 Відповісти
 
 