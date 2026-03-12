Около 20 российских военных остаются в окружении в Купянске, - Трегубов

В Купянске около двух десятков российских военных уже почти три месяца находятся в фактической осаде. Их снабжение возможно только по воздуху.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил начальник управления коммуникаций Огруппирования Объединенных сил Виктор Трегубов.

"Они там сидят в здании, фактически, в подвале здания, что осталось от больницы. Там было несколько многоэтажек. Сейчас там сидят где-то под 20 человек. Было сначала где-то за 50. Они пытаются как-то себе превратить несколько подвалов в такие небольшие крепости и пытаются все просто выжить. Ну и пусть выживают, на самом деле. У нас проблем нет, пока они не представляют непосредственной угрозы, пока они не могут проводить непосредственной активности. Пусть они там сидят и символизируют собой для россиян "какой-то контроль над городом", - отметил офицер.

Но отметил, что пока российское руководство заявляет о "контроле" над Купянском, военные корреспонденты сообщают о сложной ситуации для своих подразделений. По его словам, они жалуются, что в одном из мест остались около 20 военных, которых невозможно эвакуировать.

Трегубов объяснил, что Силы обороны не проводят штурм зданий, в подвалах которых скрываются российские военные, чтобы не подвергать бойцов лишнему риску.

"Зачем рисковать жизнью для того, чтобы достать их из этого подвала? Они рано или поздно сами там закончат", - подытожил он.

Что предшествовало?

В начале марта Трегубов рассказывал, что из Купянска россияне создали импровизированную крепость, при этом их заявления о захвате города не соответствуют действительности.

