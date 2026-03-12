РУС
Новости Бои на Купянском направлении
806 10

Около 20 российских военных остаются в окружении в Купянске, - Трегубов

В Купянске заблокирована группа военных РФ — Трегубов

В Купянске около двух десятков российских военных уже почти три месяца находятся в фактической осаде. Их снабжение возможно только по воздуху.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил начальник управления коммуникаций Огруппирования Объединенных сил Виктор Трегубов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Они там сидят в здании, фактически, в подвале здания, что осталось от больницы. Там было несколько многоэтажек. Сейчас там сидят где-то под 20 человек. Было сначала где-то за 50. Они пытаются как-то себе превратить несколько подвалов в такие небольшие крепости и пытаются все просто выжить. Ну и пусть выживают, на самом деле. У нас проблем нет, пока они не представляют непосредственной угрозы, пока они не могут проводить непосредственной активности. Пусть они там сидят и символизируют собой для россиян "какой-то контроль над городом", - отметил офицер.

Но отметил, что пока российское руководство заявляет о "контроле" над Купянском, военные корреспонденты сообщают о сложной ситуации для своих подразделений. По его словам, они жалуются, что в одном из мест остались около 20 военных, которых невозможно эвакуировать.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты 14-й ОМБр уничтожили 8 квадроциклов вместе с оккупантами на Купянском направлении. ВИДЕО

Трегубов объяснил, что Силы обороны не проводят штурм зданий, в подвалах которых скрываются российские военные, чтобы не подвергать бойцов лишнему риску.

"Зачем рисковать жизнью для того, чтобы достать их из этого подвала? Они рано или поздно сами там закончат", - подытожил он.

Что предшествовало?

В начале марта Трегубов рассказывал, что из Купянска россияне создали импровизированную крепость, при этом их заявления о захвате города не соответствуют действительности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": FPV-дрон и украинский штурмовик в паре зачищают руины в Купянске и ликвидируют оккупанта. ВИДЕО

Автор: 

боевые действия (3858) Харьковская область (2254) Купянский район (644) Купянск (717) Группировка объединенных сил (2)
Топ комментарии
+1
А куди спішити? Хай сидять. Не жалко.
12.03.2026 11:57 Ответить
+1
у так званій "брестькій крепості" здалося німцям або втекло більше 10 тис з гарнізону червоних окупантів, а проти німців воювало два батольйони злочинців з так званої "нвкд" !!!
12.03.2026 12:03 Ответить
А чого чекаємо!?
12.03.2026 11:48 Ответить
🤣😂было когда то типа 50... они чо там воздухом питаються ? ))в Брестской крепости и то меньше сидели времени )) они уже там как " мем" стали))
12.03.2026 11:49 Ответить
у так званій "брестькій крепості" здалося німцям або втекло більше 10 тис з гарнізону червоних окупантів, а проти німців воювало два батольйони злочинців з так званої "нвкд" !!!
12.03.2026 12:03 Ответить
Там сидять підарські дронщики (давно уже не літають) і інша важлива наволоч, кацапський рубікон постійно біля лікарні в небі. Пдари б може і здались, але рубікон їм не дасть - кацапи своїх валять під час здачі в полон. Наші теж зайти туди не можуть.
12.03.2026 12:06 Ответить
Снарядів немає. Ракет теж.
12.03.2026 12:36 Ответить
А в Торецьку, Вовчанську, Покровську, Мирнограді, Ямполі, Гуляй Полі скільки воїнів тримають оборону і як їх постачають?
12.03.2026 11:58 Ответить
По кілька позицій, по кілька десятків бійців - зараз війна зовсім не така, як раніше.
Вампіри кругом постачають. Тому і є така строката лінія зіткнення - де є можливість дістати посилку, тримаються місяцями.
12.03.2026 12:14 Ответить
Раніше було «суворе» оточення, тепер стало «фактичне», як це сталося?
12.03.2026 12:10 Ответить
Забезпечення повітряним шляхом? Дрони з пляшкою води чи палкою ковбаси ну ніяк не збиваються близько 2 місяців,щоб голодні орки повилазили з нір? Маячня якась.
12.03.2026 12:20 Ответить
 
 