Ворог просунувся у Берестку та біля Федорівки Другої на Донеччині, - DeepState
Російські війська мають просування у Краматорському та Бахмутському районах Донецької області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Берестку (Краматорський район Донецької області) та поблизу Федорівки Другої (Бахмутський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.
Оновлені мапи
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