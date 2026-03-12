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Ворог просунувся у Берестку та біля Федорівки Другої на Донеччині, - DeepState

Російські війська мають просування у Краматорському та Бахмутському районах Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Берестку (Краматорський район Донецької області) та поблизу Федорівки Другої (Бахмутський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Ворог просунувся на Сумщині та Донеччині, - DeepState. МАПИ

Оновлені мапи

Ворог просунувся у Берестку

Також читайте: РФ зберігає активність у районі Покровська і збільшує на Гуляйпільському напрямку, - DeepState

Ворог просунувся поблизу Федорівки Другої

Автор: 

Донецька область (11348) бойові дії (5984) Бахмутський район (858) Краматорський район (1280) Бересток (10) Федорівка Друга (7) DeepState (550)
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Топ коментарі
+3
Якщо самому не ясно,то можеш у ші спитать.
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12.03.2026 17:53 Відповісти
+2
А що на Дніпропетовщині? Звільняємо?
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12.03.2026 19:23 Відповісти
+1
на яндексі в себе спитай. там багато чого пишуть
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12.03.2026 19:16 Відповісти
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Якщо самому не ясно,то можеш у ші спитать.
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12.03.2026 17:53 Відповісти
на яндексі в себе спитай. там багато чого пишуть
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12.03.2026 19:16 Відповісти
Бересток це вже Констаха.На таксі до Залізничного вокзалу 7 хвилин.
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12.03.2026 17:58 Відповісти
А що на Дніпропетовщині? Звільняємо?
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12.03.2026 19:23 Відповісти
Пуйло, поки що, її в свою "конституцію" ще не записало. Тому, поки що, вона йому не потрібна. Це відволікання уваги ресурсів ЗСУ та українців від захоплення Донецької області.
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12.03.2026 19:32 Відповісти
Але ж кажуть, майже вся частина Дніпропетровщини, що була окупована, вже звільнена. Це підтвердить діпстейт?
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12.03.2026 19:46 Відповісти
Вам що, діпстейт недоступний? Так, трохи відсунули червону зону до кордонів Донеччини та Запоріжжя, кілька сіл (вірніше те, що від них залишилося) звільнили, але там і окуповано було не багато. І це сталося після 13 лютого. Не знаю, чи це просунення ЗСУ, пов'язане з переміщенням рашистів з цього напрямку на інші напрямки їхнього наступу, чи черговий договорняк пу і зе.
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12.03.2026 22:20 Відповісти
 
 