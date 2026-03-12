Враг продвинулся в Берестке и возле Федоровки Второй на Донетчине, - DeepState
Российские войска продвигаются в Краматорском и Бахмутском районах Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Продвижение врага
"Карта обновлена. Враг продвинулся в Берестке (Краматорский район Донецкой области) и вблизи Федоровки Второй (Бахмутский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Обновленные карты
