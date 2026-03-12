РУС
692 3

Враг продвинулся в Берестке и возле Федоровки Второй на Донетчине, - DeepState

Российские войска продвигаются в Краматорском и Бахмутском районах Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Продвижение врага

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Берестке (Краматорский район Донецкой области) и вблизи Федоровки Второй (Бахмутский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Враг продвинулся в Сумской и Донецкой областях, - DeepState. КАРТЫ

Обновленные карты

Враг продвинулся в Берестке

Читайте также: РФ сохраняет активность в районе Покровска и увеличивает на Гуляйпольском направлении, - DeepState

Враг продвинулся вблизи Федоровки Второй

Донецкая область (5757) боевые действия (3858) Бахмутский район (763) Краматорский район (1029) Бересток (6) Федоровка 2-я (2) DeepState (479)
А чого не публікують втрати українських військових? Території важливіші за людей?
показать весь комментарий
12.03.2026 17:33 Ответить
Якщо самому не ясно,то можеш у ші спитать.
показать весь комментарий
12.03.2026 17:53 Ответить
Бересток це вже Констаха.На таксі до Залізничного вокзалу 7 хвилин.
показать весь комментарий
12.03.2026 17:58 Ответить
 
 