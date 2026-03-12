Ворог змінює тактику на Харківщині, бої за Вовчанськ тривають, - бригада "Форпост"

На Харківщині ворог відмовився від форсування річки Вовча та намагається обійти Вовчанськ із флангів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив начальник пресслужби бригади "Форпост" Роман Коссе.

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Нова тактика росіян під Вовчанськом

Коссе звернув увагу на зміну поведінки ворога: якщо раніше російські піхотинці швидко пересувалися, то тепер, почувши дрон, вони зупиняються і завмирають.

"Буквально вчора бачили, як дрон зафіксував окупантів, від трьох до п'яти, які рухалися, і коли почули дрон, просто завмерли. Розуміючи, що дрон висить над їхньою головою, можливо, подумали, що вони під 'шапкою-невидимкою', і таких випадків все більше. Але після того, як наш розвідувальний дрон виявив цю групу, виліт довів їм, що ми їх бачимо", - додав військовий.

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Чому росіяни зосереджені на Вовчанську

За словами Коссе, утримуючи активність під Вовчанськом, противник змушує Сили оборони тримати там підрозділи та не дає можливості перекинути їх на Донецький, Луганський або Дніпропетровський напрямки.

"Вся Вовчанська операція розрахована на те, щоб розтягнути наші сили, виснажити Сили оборони і не дати нам змоги навіть на ротацію між бригадами", - наголосив Коссе.

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