Враг меняет тактику в Харьковской области, бои за Волчанск продолжаются, - бригада "Форпост"
В Харьковской области враг отказался от форсирования реки Волчья и пытается обойти Волчанск с флангов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил начальник пресс-службы бригады "Форпост" Роман Коссе.
Новая тактика россиян под Волчанском
Коссе обратил внимание на изменение поведения врага: если раньше российские пехотинцы быстро передвигались, то теперь, услышав дрон, они останавливаются и замирают.
"Буквально вчера видели, как дрон зафиксировал оккупантов, от трех до пяти, которые двигались, и когда услышали дрон, просто замерли. Понимая, что дрон висит над их головой, возможно, подумали, что они под 'шапкой-невидимкой', и таких случаев все больше. Но после того, как наш разведывательный дрон обнаружил эту группу, вылет доказал им, что мы их видим", - добавил военный.
Почему россияне сосредоточены на Волчанске
По словам Коссе, удерживая активность под Волчанском, противник заставляет Силы обороны держать там подразделения и не дает возможности перебросить их на Донецкое, Луганское или Днепропетровское направления.
"Вся Волчанская операция рассчитана на то, чтобы растянуть наши силы, истощить Силы обороны и не дать нам возможности даже на ротацию между бригадами", - подчеркнул Коссе.
