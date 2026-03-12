45 боестолкновений зафиксировано на фронте, больше всего - на Гуляйпольском направлении, - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора на фронте уже составляет 45. В частности, 18 атак произошло на Гуляйпольском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 12 марта, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Украины

Продолжаются обстрелы приграничных районов.

Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Рогизное, Уланово, Будки, Искрисковщина, Бачевск, Коренок, Ходино, Рыжевка.

В Черниговской области: Гута-Студенецкая, Сеньковка, Семеновка.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг дважды атаковал позиции наших защитников, нанес два авиаудара, сбросил шесть авиабомб, осуществил 50 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивной системы залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал в сторону населенного пункта Зыбино. Боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении противник дважды продвигался в сторону населенных пунктов Подолы и Глушковка.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили пять попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман, Дробышево. Одно боевое столкновение продолжается.

По данным Генштаба, на Славянском и Краматорском направлениях активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики осуществили 10 наступательных действий в направлении Константиновки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки, Софиевки и в районах Плещиевки и Русина Яра. Одно сражение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты шесть раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгородное. Одно боестолкновение еще не завершено.

На Александровском направлении враг осуществил одно наступательное действие в районе Рыбного. Кроме того, Покровское подверглось авиаудару противника.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак в районах Гуляйполя, Мирного, Зеленого и в сторону Доброполья, Зализнычного, Оленоконстантиновки. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижевка, Копани, Ривное, Новоукраинка, Любицкое, Новоселовка. Девять боевых столкновений продолжаются.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Таврическому.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.

Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.