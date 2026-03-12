45 боєзіткнень зафіксовано на фронті, найбільше - на Гуляйпільському напрямку, - Генштаб

Від початку доби кількість атак агресора на фронті вже становить 45. Зокрема, 18 атак відбулося на Гуляйпільському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 12 березня, передає Цензор.НЕТ.

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Обстріли України

Продовжуються обстріли прикордонних районів.

Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Рогізне, Уланове, Будки, Іскрисківщина, Бачівськ, Кореньок, Ходине, Рижівка.

У Чернігівській області: Гута-Студенецька, Сеньківка, Семенівка.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог двічі атакував позиції наших захисників, завдав два авіаудари, скинув шість авіабомб, здійснив 50 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

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Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував у бік населеного пункту Зибине. Боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у бік населених пунктів Подоли та Глушківка.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять спроб загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Дробишеве. Одне боєзіткнення триває.

За даними Генштабу, на Слов’янському та Краматорському напрямках активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій у напрямку Костянтинівки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки та в районах Плещіївки й Русиного Яру. Один бій триває.

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На Покровському напрямку з початку доби окупанти шість разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє. Одне боєзіткнення іще не завершено.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в районі Рибного. Крім того, Покровське зазнало авіаудару противника.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак у районах Гуляйполя, Мирного, Зеленого та у бік Добропілля, Залізничного, Оленокостянтинівки. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівка, Копані, Рівне, Новоукраїнка, Любицьке, Новоселівка. Дев’ять боєзіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Таврійському.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

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Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.