Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 279 930 человек (+760 за сутки), 33 корабля, 11 781 танк, 38 457 артсистем, 24 215 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 279 930 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 279 930 (+760) человек

танков – 11 781 (+0) единица

боевых бронированных машин – 24 215 (+2) единиц

артиллерийских систем – 38 457 (+19) единиц

РСЗО – 1 687 (+1) единиц

средств ПВО – 1 333 (+1) единицы

самолетов – 435 (+0) единиц

вертолетов – 349 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 181 153 (+1 883) единицы

крылатых ракет – 4 468 (+0) единиц

кораблей / катеров – 33 (+1) единицы (подтвержден результат предыдущих поражений)

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 83 624 (+111) единицы

специальной техники – 4 091 (+2) единица.

Поражение российского флота

Во время полномасштабной войны Украина нанесла серию ударов по кораблям России, прежде всего - в Черном море. Больше всего пострадал Черноморский флот России. Поражения наносились ракетами, морскими дронами и беспилотниками.

Самые известные поражения российских кораблей:

Флагман флота - "Москва" - был поражен украинскими ракетами "Нептун" 13 апреля 2022 года. После взрывов корабль затонул во время буксировки. Это стало самой большой потерей российского флота со времен Второй мировой войны.

Большой десантный корабль "Саратов" был уничтожен в порту Бердянск в марте 2022 года. Еще несколько десантных кораблей тогда получили повреждения.

Десантный корабль "Минск" был серьезно поврежден во время удара по судоремонтному заводу в Севастополе в сентябре 2023 года.

Подводная лодка "Ростов-на-Дону" была повреждена той же атакой в Севастополе.

Патрульный корабль "Сергей Котов" был уничтожен морскими дронами в марте 2024 года вблизи Крыма.

