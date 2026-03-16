Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 279 930 человек (+760 за сутки), 33 корабля, 11 781 танк, 38 457 артсистем, 24 215 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 279 930 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 279 930 (+760) человек 
  • танков – 11 781 (+0) единица
  • боевых бронированных машин – 24 215 (+2) единиц
  • артиллерийских систем – 38 457 (+19) единиц
  • РСЗО – 1 687 (+1) единиц
  • средств ПВО – 1 333 (+1) единицы
  • самолетов – 435 (+0) единиц
  • вертолетов – 349 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 181 153 (+1 883) единицы
  • крылатых ракет – 4 468 (+0) единиц
  • кораблей / катеров – 33 (+1) единицы (подтвержден результат предыдущих поражений)
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 83 624 (+111) единицы
  • специальной техники – 4 091 (+2) единица.

Потери врага на утро 16 марта

Поражение российского флота

Во время полномасштабной войны Украина нанесла серию ударов по кораблям России, прежде всего - в Черном море. Больше всего пострадал Черноморский флот России. Поражения наносились ракетами, морскими дронами и беспилотниками.

Самые известные поражения российских кораблей:

  • Флагман флота - "Москва" - был поражен украинскими ракетами "Нептун" 13 апреля 2022 года. После взрывов корабль затонул во время буксировки. Это стало самой большой потерей российского флота со времен Второй мировой войны.
  • Большой десантный корабль "Саратов" был уничтожен в порту Бердянск в марте 2022 года. Еще несколько десантных кораблей тогда получили повреждения.
  • Десантный корабль "Минск" был серьезно поврежден во время удара по судоремонтному заводу в Севастополе в сентябре 2023 года.
  • Подводная лодка "Ростов-на-Дону" была повреждена той же атакой в Севастополе.
  • Патрульный корабль "Сергей Котов" был уничтожен морскими дронами в марте 2024 года вблизи Крыма.

Топ комментарии
+5
Молодці. Дякуємо.
16.03.2026 07:23
16.03.2026 07:23
+4
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
16.03.2026 08:23
16.03.2026 08:23
+3
Чергове ППО і кораблик! Слава ЗСУ! 👍
16.03.2026 07:35
16.03.2026 07:35
очередное корыто пополнило подводный флот крейсера "масква"😀
16.03.2026 08:39
16.03.2026 08:39 Ответить
Довго тонуло і догоряло... Цікаво - а яка доля есмінця "Іван Грен"? ТРИЧІ його били, ТРИЧІ вибирався, битий... Тільки відремонтують, поставлять у стрій - ми його знову розбивали... У мене підозра, що на гроші, витрачені на ці ремонти, вже можна було новий есмінець побудувать...
16.03.2026 08:49
16.03.2026 08:49 Ответить
а он при каких делах к чф? - оно (корыто) состоит в североморске в составе северного флота🤷‍♂️
16.03.2026 08:54
16.03.2026 08:54 Ответить
Та якось писали, що його перекинули, перед війною, на ЧФ (чи інший есмінець його серії).
16.03.2026 08:59
16.03.2026 08:59 Ответить
Прилади, що кацапи готують вершників для наступу. Скоро в статистиці з'явиться новий розділ: - кіннота
16.03.2026 08:42
16.03.2026 08:42 Ответить
Минув 4408 день москальсько-української війни.
136! одиниць знищеної техніки 1! підтверджене корито та 760 чумардосів за день.
Броня мінімум, логістика та арта норм, ППО та спецтехніка файно.
БПЛА перевалили за 180 000!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 279 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
16.03.2026 08:43
16.03.2026 08:43 Ответить
16.03.2026 08:45
16.03.2026 08:45 Ответить
Населеня ЯКЕ? Ми ж б"ємо і калічимо, кацапам, не просто "населення", а економічно ефективне "населення" - тобто, "робочі руки"...
16.03.2026 08:52
16.03.2026 08:52 Ответить
 
 