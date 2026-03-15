Cилы обороны предотвратили масштабное наступление РФ, - Зеленский

Силы обороны сорвали планы РФ по масштабному наступлению

Силы обороны Украины сорвали крупную наступательную операцию российских войск.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

РФ готовила крупную наступательную операцию

"Россия подготовила крупную наступательную операцию, которую они хотели начать в конце прошлого года и продолжить этой весной. В ответ мы провели собственные контрнаступательные действия, чтобы не допустить масштабного российского наступления", - сказал глава государства.

ВСУ сорвали планы врага 

По словам Зеленского, это "был успех не только благодаря территории, но и благодаря нашим людям, а также потому, что мы предотвратили масштабное российское наступление".

"Все это в значительной степени стало возможным благодаря нашим дронным технологиям. Россия начала терять 30–35 тысяч военных ежемесячно из-за дронов - FPV и других типов дронов", - заявил президент.

+9
Клован,чому ти не запобіг розмінуванню Чонгара? А захопленню ЗАЕС?
показать весь комментарий
15.03.2026 21:04 Ответить
+8
Только вот не благодаря тебе, а наоборот вопреки.
показать весь комментарий
15.03.2026 21:01 Ответить
+5
краще б воно не розкривало своє є-бало.
показать весь комментарий
15.03.2026 21:03 Ответить
Не було і не буде ніякого кацапського наступу, останній кацапський наступ відбувся у 2022 році і все, тому не вводь людей в оману!
показать весь комментарий
15.03.2026 21:02 Ответить
Розкажіть це місцевим у Покровську, а то вони не в курсі.
показать весь комментарий
15.03.2026 21:15 Ответить
Це не наступ, а просочування кацапстанців!
показать весь комментарий
15.03.2026 21:17 Ответить
Це, звісно, докорінно змінює становище місцевих жителів Покровська.
показать весь комментарий
15.03.2026 21:53 Ответить
Чорд..а за його є? - теж гроші дають?)))
показать весь комментарий
15.03.2026 21:39 Ответить
Клован,чому ти не запобіг розмінуванню Чонгара? А захопленню ЗАЕС?
показать весь комментарий
15.03.2026 21:04 Ответить
Цілий день балаболить - путлєр пішов на затяжну війну - хто кого перестоїть - пересидить - передавить
показать весь комментарий
15.03.2026 21:04 Ответить
З цього рота стільки брехні несеться, що навіть і оцій новині віри не йметься. Нехай би про військові події говорили військові, а не ухилянти і примазані.
показать весь комментарий
15.03.2026 21:06 Ответить
Зеленському треба замкнути пельку.
Від США, наприклад, виступають кілька людей. Вони всі - бісові тварюки, але їх кілька.
Якби про "допомогу від України" заявив будь-хто інший - міністр іноземних справ, наприклад - рудому педофілу було б складніше висрати ту маячню, що США не потребує нічого "від Зеленського".
показать весь комментарий
15.03.2026 21:07 Ответить
Наш Клаузевіц і Ганібал
показать весь комментарий
15.03.2026 21:07 Ответить
Наполеон и Юлий Цезарь
показать весь комментарий
15.03.2026 21:09 Ответить
В неділю він - Сарданапал,
В четвер - Спіноза, попри нежить...
показать весь комментарий
15.03.2026 21:38 Ответить
Він вже був Наполєоном у фільмі "Ржевскій протів Наполєона "
показать весь комментарий
15.03.2026 21:58 Ответить
Якість тухлі потужності йдуть від нього останній час, хоче увагу на себе перетягнути, наче він власноруч зупиняв!🤦
показать весь комментарий
15.03.2026 21:09 Ответить
Вранішний передоз ніяк не відпускає і словесний понос аж зашкалює.
показать весь комментарий
15.03.2026 21:09 Ответить
Передоз передозом, но это чудо, по ходу, давно живёт в своём иллюзорном мире и оторвано от реальности, а это уже психиатрия. Такое чувство, что наш обрезанный нарцисс башней поехал.
показать весь комментарий
15.03.2026 21:58 Ответить
Наступ москалів - він перманентний, тобто постійний. Немає, якогось "великого наступу". Де ******** і не підготувались, або напились (як під Грабовським) - наступ москалів успішний. А де відпрацювали по-дорослому (Добропільській виступ, Куп'янськ) - там він захлинається. Але немає підготовки до якогось "масштабного" наступу - він постійний.
показать весь комментарий
15.03.2026 21:11 Ответить
щось я заплутався!
коли саме?
24.02.2022?
чи, продовжуючи відступати кожного дня, втрачаючи території, і як всі знають бетоновані фортифікації під запоріжжям?
коли саме запобігли, саме масштабному наступу?
показать весь комментарий
15.03.2026 21:33 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2026 21:42 Ответить
це говорить той ,хто в великій "Курсько - наступальній операції" спланованій разом з рашистами відправив на вірну смерть добре підготовлені українські бригади і надану західними партнерами техніку.яку рашист і знищив.щоб вона не була задіяна для захисту важливих для куйла ділянках фронту.
показать весь комментарий
15.03.2026 22:15 Ответить
 
 