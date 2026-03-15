Cилы обороны предотвратили масштабное наступление РФ, - Зеленский

Силы обороны Украины сорвали крупную наступательную операцию российских войск.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

РФ готовила крупную наступательную операцию

"Россия подготовила крупную наступательную операцию, которую они хотели начать в конце прошлого года и продолжить этой весной. В ответ мы провели собственные контрнаступательные действия, чтобы не допустить масштабного российского наступления", - сказал глава государства.

ВСУ сорвали планы врага

По словам Зеленского, это "был успех не только благодаря территории, но и благодаря нашим людям, а также потому, что мы предотвратили масштабное российское наступление".

"Все это в значительной степени стало возможным благодаря нашим дронным технологиям. Россия начала терять 30–35 тысяч военных ежемесячно из-за дронов - FPV и других типов дронов", - заявил президент.

