Cилы обороны предотвратили масштабное наступление РФ, - Зеленский
Силы обороны Украины сорвали крупную наступательную операцию российских войск.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
РФ готовила крупную наступательную операцию
"Россия подготовила крупную наступательную операцию, которую они хотели начать в конце прошлого года и продолжить этой весной. В ответ мы провели собственные контрнаступательные действия, чтобы не допустить масштабного российского наступления", - сказал глава государства.
ВСУ сорвали планы врага
По словам Зеленского, это "был успех не только благодаря территории, но и благодаря нашим людям, а также потому, что мы предотвратили масштабное российское наступление".
"Все это в значительной степени стало возможным благодаря нашим дронным технологиям. Россия начала терять 30–35 тысяч военных ежемесячно из-за дронов - FPV и других типов дронов", - заявил президент.
Від США, наприклад, виступають кілька людей. Вони всі - бісові тварюки, але їх кілька.
Якби про "допомогу від України" заявив будь-хто інший - міністр іноземних справ, наприклад - рудому педофілу було б складніше висрати ту маячню, що США не потребує нічого "від Зеленського".
В четвер - Спіноза, попри нежить...
коли саме?
24.02.2022?
чи, продовжуючи відступати кожного дня, втрачаючи території, і як всі знають бетоновані фортифікації під запоріжжям?
коли саме запобігли, саме масштабному наступу?