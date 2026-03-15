Зеленский: За две недели войны на Ближнем Востоке РФ заработала около 10 миллиардов долларов

Война на Ближнем Востоке приносит России больше денег. За последние две недели страна-агрессор заработала около 10 миллиардов долларов.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

РФ извлекает выгоду из войны на Ближнем Востоке

"Ситуация вокруг Ирана приносит ему (Путину, - ред.) больше денег. Смягчение санкций, введенных против России, также ему помогает. Наша разведка сообщает, что из-за всех санкций, введенных Соединенными Штатами и Европейским Союзом, а также из-за наших ударов по российской энергетической инфраструктуре Россия только в 2026 году столкнулась с дефицитом более 100 миллиардов долларов", - сказал глава государства.

Теперь же, по его словам, россияне заработали около 10 миллиардов долларов за две недели войны на Ближнем Востоке.

"Это действительно опасно. Это дает Путину больше уверенности в том, что он может продолжать войну", - подчеркнул президент.

Необходимость давления на РФ

Зеленский отметил, что российский диктатор Путин никогда не хотел останавливать войну России против Украины.

"Он боялся президента Трампа и давления со стороны Соединенных Штатов. Именно поэтому он вел эту игру, делая вид, что хочет переговоров. Я по-прежнему считаю, что Америка должна усилить давление на Путина. Иначе он не будет вести переговоры добросовестно. Он лишь хочет выдвигать ультиматумы Украине, такие как требование вывести наши войска с нашей территории. Но это не утолит его аппетита", - заявил глава государства.

