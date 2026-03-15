Зеленский: За две недели войны на Ближнем Востоке РФ заработала около 10 миллиардов долларов

Зеленский подсчитал доходы РФ от войны на Ближнем Востоке

Война на Ближнем Востоке приносит России больше денег. За последние две недели страна-агрессор заработала около 10 миллиардов долларов.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

РФ извлекает выгоду из войны на Ближнем Востоке

"Ситуация вокруг Ирана приносит ему (Путину, - ред.) больше денег. Смягчение санкций, введенных против России, также ему помогает. Наша разведка сообщает, что из-за всех санкций, введенных Соединенными Штатами и Европейским Союзом, а также из-за наших ударов по российской энергетической инфраструктуре Россия только в 2026 году столкнулась с дефицитом более 100 миллиардов долларов", - сказал глава государства.

Теперь же, по его словам, россияне заработали около 10 миллиардов долларов за две недели войны на Ближнем Востоке.

"Это действительно опасно. Это дает Путину больше уверенности в том, что он может продолжать войну", - подчеркнул президент.

Читайте также: Песков об ослаблении США санкций на нефть: наши интересы совпадают

Необходимость давления на РФ

Зеленский отметил, что российский диктатор Путин никогда не хотел останавливать войну России против Украины.

"Он боялся президента Трампа и давления со стороны Соединенных Штатов. Именно поэтому он вел эту игру, делая вид, что хочет переговоров. Я по-прежнему считаю, что Америка должна усилить давление на Путина. Иначе он не будет вести переговоры добросовестно. Он лишь хочет выдвигать ультиматумы Украине, такие как требование вывести наши войска с нашей территории. Но это не утолит его аппетита", - заявил глава государства.

Читайте также: Последствия войны в Иране: Россия дополнительно зарабатывает $150 миллионов в день от продажи нефти

доходы (12) Зеленский Владимир (10815) нефть (473) россия (22517)
+13
Якби на кожен віслючий пук, Україна виробляла по ракеті, ми б вже святкували перемогу.
15.03.2026 20:46 Ответить
+7
И это без учёта очередной двушки на мааацкву.
15.03.2026 20:52 Ответить
+6
Якби були удари по москві там вже не було б ніякої економіки.
Зараз наш шанс отримати ядерну зброю в цьому хаосі.
15.03.2026 20:44 Ответить
15.03.2026 20:44 Ответить
Яка в біса "ядерна зброя"? Ну і куди ти вдариш? По москві? Так радіація посуне на нас. По Сибіру? Посуне на китайців, японців та корейців. Це тільки в голові ********* ***** і хаменеі це "оружіє возмєздія". Застосування ЯО це не в ногу собі вистрілити, а у васні кишки і тихо чекати смерті... Для створення власнох ядерної зброю по замкнутому циклу потрібно інвестувати близько 400 млрд. У нас таких грошей нема. І не буде. А якщо почнеться ядерна війна то гроші стануть непотрібні всім...
15.03.2026 20:53 Ответить
Яз це зброя стримування, міняй методичку.
15.03.2026 20:54 Ответить
Вже "ні". Це стаття списання в бюджетах. Мертві гроші які ніхто і ніколи не перевіряє. Ніякого аудиту. ЯЗ це як скляні буси на шиї ******** дикунів. Ми навіть уявити не можемо скільки насправді русня грьобана списала на "аналоговнєтний арєшнік". І що? Стримали нас від масового знищення окупантів? А от черенок їм в дупу!
15.03.2026 21:02 Ответить
Чому один з пунктів у кацапів це без'ядерна Україна тоді? Ти кацап? Чи хабадник?
15.03.2026 21:04 Ответить
Ти тут щойно зявився і переходиш на особистості? Ну от хто тобі тут відповість ствердно на провокаційні питання? Ніхто! Ну і на хрєна замість аргументів по темі ти задаєш питання на які завідомо не отримаєш відповіді, а бо відповідь буде брехливою? Міняй нік! Схоже що ти не "ядро мистецтва", як ти себе проголошуєш, а шест стриптизерки, тобто "пілон".
15.03.2026 22:12 Ответить
Аргументів проти української ядерки немає в тебе, хабаднику.
15.03.2026 22:13 Ответить
"Якби Україна мала хоча б одну тактичну ЯО ( краще з десяток) в той же час війна закінчилася б Перемогою України. Не потрібно навіть засобів доставки." Як, про це я вже писав. Не буду повторюватись.
15.03.2026 21:07 Ответить
Боти ізраіля проти нашої яз, і їх тут повно як і кацапів.
15.03.2026 21:09 Ответить
Куркулятор врубило...

А ти скільки заробило з 2022??
15.03.2026 20:44 Ответить
15.03.2026 20:46 Ответить
Тут у нього пук з підручника "Пальцем в стелю"бо 10 ярдів така гарна кругла цифра в яку всі зразу повірять і ...Тепер слухав Крутіхіна про такі кошти навіть не йдеться.
15.03.2026 21:12 Ответить
А ти особисто що виробив ?
15.03.2026 21:13 Ответить
Конкурс їпанутих питань від свідків покращення проходить на віслючому марафоні.
Але якщо ти не можеш заснути без відповіді, то окрім донатів я плачу податки, сподіваючись, що не все з них розкраде зелена корупційна наволоч із віслючими друзями, а щось залишиться і для ЗСУ.
15.03.2026 22:15 Ответить
А які успіхи в нього самого?
Коли закінчення війни,на основі чого прийшов на посаду?
Сім років -немалий термін,де ті потужні угоди миру,плани перемоги,вже і зовсім про них забуто,а інших немає,або не приймає.
15.03.2026 20:49 Ответить
Все змішалось - коні люди - Трамп дав добро - путлєр включився
15.03.2026 20:50 Ответить
Бубон, мабуть, мимоволі згадав: "дядя Вова, забєрі мєня атсюда!"...
15.03.2026 20:50 Ответить
Оманський подякуй п#дофілу Краснову. Скажи який він великий і попроси зустрічі на колінах. Подякуй як ти любиш ще разів 100 Краснова співучасника Прутіна по геноциду українського народу. Краснов побічно винний в десятках тисяч смертей українців. Поцілуй його в д#пу.
15.03.2026 20:51 Ответить
Чогось це чмо не згадує, як воно до недавна качало нафту "Дружбою".
15.03.2026 20:51 Ответить
В скільки на двушках заробила рф? Тебе ніхто не чує, все вже, пук в калюжу
15.03.2026 20:51 Ответить
15.03.2026 20:52 Ответить
Карлсон з потужними менеджерами кусають собі геніталії, їх портрет обісрався навіть на міжнародному рівні. Хоча, ці мойші яйця розкладають по різним кошикам і від підвищення цін на нафту двушки на мацкву принесуть їм теж гешефт.
15.03.2026 20:53 Ответить
а ти зі своєю ЗЕленою шоблою за цей же час вкрав у українців "лише" мільярд баксів, абідно да?
15.03.2026 20:53 Ответить
Бубон змушений це робити, бо інакше мєлярди скиздить Порошенко...
15.03.2026 21:01 Ответить
цікаво скільки грошей ***** пішло відкатом рудому підору?
15.03.2026 20:54 Ответить
Ти вже нуль без палички, трампон навіть тебе відфутболив а він намагається зустрітися з ним! Невловимий Джо
15.03.2026 20:55 Ответить
Це ж скільки Форумів миру можна було провести?
15.03.2026 20:55 Ответить
Та рф і на двушках від друзів лідора теж непогано заробляла. Треба бути послідовним...
15.03.2026 20:56 Ответить
Коли Рашці от-от гаплик, приходять срані ковбої та везуть борошно на возах, окорочка літаками, дають кредити на війну з Чечнею та дають нам зброю строго по аналітиці Пентагона, що би ми випадково не перемогли.
15.03.2026 20:56 Ответить
Тут то і вікова загадка захована. США та росія в тяжкі часи допомагають одна одній. Чому? Можливо тому що створили ці 2 проекти одна і та сама контора на обломках старого світу. І да. Історію пишуть переможці і горе переможеним.
15.03.2026 21:14 Ответить
Согласно ВУС деловод, верховный исправно ведет дела. Пора уже повысить до следующего звания- старший солдат. Все збс.
15.03.2026 20:56 Ответить
зе!гундос ще й фінансист бухгалтер!!!
я восхіщьон!
15.03.2026 20:57 Ответить
До конца года Россия покроет весь дефицит. Проблема может возникнуть, что рынки грохнуться, так что прибыль во многом будет съедена, но все равно оптимизма это не внушает.
15.03.2026 20:57 Ответить
Це не важлимво скільки заробили, головне скільки Україна звільнила території і знищила кацапів за два тижні, тільки це має значення!
15.03.2026 20:58 Ответить
Тут як тут агент краснов підставив плече рашиському варвару ,випадковість не думаю , дякуй трампу цьому президенту хаосу.
15.03.2026 21:01 Ответить
Сам підрахував чи якийсь підрахуй?
15.03.2026 21:09 Ответить
А чи не ти кудахтав напередодні війни, що треба змінювати там режим? Змінив? Їблан безмозкий.
15.03.2026 21:39 Ответить
 
 