Песков об ослаблении США санкций на нефть: наши интересы совпадают
В вопросе снятия санкций США с российской нефти, перевозимой танкерами, интересы Москвы и Вашингтона "ситуативно совпали".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
Что известно?
Так, отмечается, что Кремль видит в действиях США по смягчению нефтяных санкций против РФ попытку стабилизировать энергетические рынки.
"В данном случае мы видим действия Соединенных Штатов — попытку стабилизировать энергетические рынки, в этом плане наши интересы совпадают", — отметил Песков.
Он добавил, что в РФ слышали заявления представителей Соединенных Штатов о том, что это исключение сделано сейчас действительно для уже загруженной нефти до 12 марта.
"Но также было и заявление, что в целом дальше США не планируют снимать какие-либо нефтяные санкции с Российской Федерации", - добавил он.
"Поэтому на данный момент ситуативно действительно наши интересы совпадают, вот таким образом мы это и расцениваем", — сказал Песков.
Что предшествовало
Напомним, Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.
піськов буквально каже: краснов, хорошо, но мало
І я впевнений, краснов спробує задовільнити своїх хазяїв-чекістів, не просто так він казав "може не доведеться вертати санкції через місяць"