Новости Лицензия на покупку российской нефти Экспорт нефти РФ
485 10

Песков об ослаблении США санкций на нефть: наши интересы совпадают

Песков об ослаблении нефтяных санкций США

В вопросе снятия санкций США с российской нефти, перевозимой танкерами, интересы Москвы и Вашингтона "ситуативно совпали".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Что известно?

Так, отмечается, что Кремль видит в действиях США по смягчению нефтяных санкций против РФ попытку стабилизировать энергетические рынки.

"В данном случае мы видим действия Соединенных Штатов — попытку стабилизировать энергетические рынки, в этом плане наши интересы совпадают", — отметил Песков.

Он добавил, что в РФ слышали заявления представителей Соединенных Штатов о том, что это исключение сделано сейчас действительно для уже загруженной нефти до 12 марта.

Читайте также: Цены на нефть продолжают расти, несмотря на временную отмену санкций США в отношении России

"Но также было и заявление, что в целом дальше США не планируют снимать какие-либо нефтяные санкции с Российской Федерации", - добавил он.

"Поэтому на данный момент ситуативно действительно наши интересы совпадают, вот таким образом мы это и расцениваем", — сказал Песков.

Читайте также: РФ не получит значительной выгоды от ослабления санкций США, - Бессент

Что предшествовало

Напомним, Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.

нефть (466) Песков Дмитрий (637) санкции (1970) США (7280)
Топ комментарии
+1
Наша з Трампом співпраця з 80-х років тільки міцніє - добавив Піськов.
13.03.2026 12:59 Ответить
13.03.2026 12:59 Ответить
+1
І скільки за це Краснову перепало ?!!!
13.03.2026 13:00 Ответить
13.03.2026 13:00 Ответить
Наша з Трампом співпраця з 80-х років тільки міцніє - добавив Піськов.
13.03.2026 12:59 Ответить
13.03.2026 12:59 Ответить
І скільки за це Краснову перепало ?!!!
13.03.2026 13:00 Ответить
13.03.2026 13:00 Ответить
ще ніколи штірліц не був так близький до провалу)))
13.03.2026 13:00 Ответить
13.03.2026 13:00 Ответить
Звісно педофіл педофілу кран не перекриє
13.03.2026 13:02 Ответить
13.03.2026 13:02 Ответить
Зорі зійшлися
13.03.2026 13:04 Ответить
13.03.2026 13:04 Ответить
але також була і заява, що в цілому далі США не планують знімати будь-які нафтові санкції з рф.

піськов буквально каже: краснов, хорошо, но мало

І я впевнений, краснов спробує задовільнити своїх хазяїв-чекістів, не просто так він казав "може не доведеться вертати санкції через місяць"
13.03.2026 13:04 Ответить
13.03.2026 13:04 Ответить
В імперіалістів інтереси завжди збігаються. Тільки гроші з надприбутків негодні поділити. А так то одного поля ягідки
13.03.2026 13:11 Ответить
13.03.2026 13:11 Ответить
Поки що по суті санкції не знято. І дякувати Трампу поки що рано.
13.03.2026 13:12 Ответить
13.03.2026 13:12 Ответить
Рудого додика винесуть вперед ногами.
13.03.2026 13:13 Ответить
13.03.2026 13:13 Ответить
зер-гуд, доннні-красноф. зер -гуд!
13.03.2026 13:15 Ответить
13.03.2026 13:15 Ответить
 
 