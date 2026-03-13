Пєсков про послаблення США санкцій на нафту: наші інтереси збігаються

У питанні зняття санкцій США із російської нафти на танкерах інтереси Москви і Вашингтона "ситуативно збіглися".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

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Що відомо?

Так, зазначається, що Кремль бачить у діях США щодо пом'якшення нафтових санкцій проти РФ спробу стабілізувати енергетичні ринки.

"У цьому випадку ми бачимо дії Сполучених Штатів - спробу стабілізувати енергетичні ринки, в цьому плані наші інтереси збігаються", - зазначив Пєсков.

Він додав, що у РФ чули заяви представників Сполучених Штатів про те, що цей виняток зроблено зараз справді для вже завантаженої нафти до 12 березня.

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"Але також була і заява, що в цілому далі США не планують знімати будь-які нафтові санкції з Російської Федерації", - додав він.

"Тому на даний момент ситуативно дійсно наші інтереси збігаються, ось таким чином ми це і розцінюємо", - сказав Пєсков.

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Що передувало

Нагадаємо, Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.