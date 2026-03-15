Зеленський: За два тижні війни на Близькому Сході РФ заробила близько 10 мільярдів доларів

Війна на Близькому Сході приносить Росії більше грошей. За останні два тижні країна-агресор заробила близько 10 мільярдів доларів.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у інтерв'ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

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РФ має зиск від війни на Близькому Сході

"Ситуація навколо Ірану приносить йому (Путіну, - ред.) більше грошей. Пом’якшення санкцій, запроваджених проти Росії, також йому допомагає. Наша розвідка доповідає, що через усі санкції, запроваджені Сполученими Штатами та Європейським Союзом, а також через наші далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі Росія лише у 2026 році зіткнулася з дефіцитом понад 100 мільярдів доларів", - сказав глава держави.

Тепер же, за його словами, росіяни заробили близько 10 мільярдів доларів за два тижні війни на Близькому Сході.

"Це справді небезпечно. Це дає Путіну більше впевненості в тому, що він може продовжувати війну", - наголосив президент.

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Необхідність тиску на РФ

Зеленський зазначив, що російський диктатор Путін ніколи не хотів зупиняти війну Росії проти України.

"Він боявся президента Трампа і тиску з боку Сполучених Штатів. Саме тому він вів цю гру, удаючи, що хоче переговорів. Я й надалі вважаю, що Америка має посилити тиск на Путіна. Інакше він не вестиме переговори добросовісно. Він лише хоче висувати ультиматуми Україні, такі як вимога вивести наші війська з нашої території. Але це не втамує його апетиту", - заявив очільник держави.

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