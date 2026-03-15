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Новини Санкції проти Росії Експорт нафти РФ
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Зеленський: За два тижні війни на Близькому Сході РФ заробила близько 10 мільярдів доларів

Зеленський підрахував прибутки РФ від війни на Близькому Сході

Війна на Близькому Сході приносить Росії більше грошей. За останні два тижні країна-агресор заробила близько 10 мільярдів доларів.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у інтерв'ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

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РФ має зиск від війни на Близькому Сході

"Ситуація навколо Ірану приносить йому (Путіну, - ред.) більше грошей. Пом’якшення санкцій, запроваджених проти Росії, також йому допомагає. Наша розвідка доповідає, що через усі санкції, запроваджені Сполученими Штатами та Європейським Союзом, а також через наші далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі Росія лише у 2026 році зіткнулася з дефіцитом понад 100 мільярдів доларів", - сказав глава держави.

Тепер же, за його словами, росіяни заробили близько 10 мільярдів доларів за два тижні війни на Близькому Сході.

"Це справді небезпечно. Це дає Путіну більше впевненості в тому, що він може продовжувати війну", - наголосив президент.

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Необхідність тиску на РФ

Зеленський зазначив, що російський диктатор Путін ніколи не хотів зупиняти війну Росії проти України.

"Він боявся президента Трампа і тиску з боку Сполучених Штатів. Саме тому він вів цю гру, удаючи, що хоче переговорів. Я й надалі вважаю, що Америка має посилити тиск на Путіна. Інакше він не вестиме переговори добросовісно. Він лише хоче висувати ультиматуми Україні, такі як вимога вивести наші війська з нашої території. Але це не втамує його апетиту", - заявив очільник держави.

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Автор: 

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Топ коментарі
+15
Якби на кожен віслючий пук, Україна виробляла по ракеті, ми б вже святкували перемогу.
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15.03.2026 20:46 Відповісти
+10
Куркулятор врубило...

А ти скільки заробило з 2022??
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15.03.2026 20:44 Відповісти
+9
И это без учёта очередной двушки на мааацкву.
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15.03.2026 20:52 Відповісти

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