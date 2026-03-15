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Новини Знищення російських окупантів
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Сили оборони запобігли масштабному наступу РФ, - Зеленський

Сили оборони зірвали плани РФ щодо масштабного наступу

Сили оборони України зірвали велику наступальну операцію російських військ.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

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РФ готувала велику наступальну операцію

"Росія підготувала велику наступальну операцію, яку вони хотіли розпочати наприкінці минулого року і продовжити цієї весни. У відповідь ми провели власні контрнаступальні дії, щоб не допустити масштабного російського наступу", - сказав глава держави.

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ЗСУ зірвали плани ворога 

За словами Зеленського, це "був успіх не лише через територію, а й через наших людей, а також тому, що ми запобігли масштабному російському наступу".

"Все це значною мірою стало можливим завдяки нашим дроновим технологіям. Росія почала втрачати 30–35 тисяч військових щомісяця через дрони – FPV та інші типи дронів", - заявив президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28128) росія (70537) бойові дії (6001)
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Топ коментарі
+19
Клован,чому ти не запобіг розмінуванню Чонгара? А захопленню ЗАЕС?
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15.03.2026 21:04 Відповісти
+18
Только вот не благодаря тебе, а наоборот вопреки.
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15.03.2026 21:01 Відповісти
+12
краще б воно не розкривало своє є-бало.
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15.03.2026 21:03 Відповісти

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