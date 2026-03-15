Сили оборони запобігли масштабному наступу РФ, - Зеленський
Сили оборони України зірвали велику наступальну операцію російських військ.
Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
РФ готувала велику наступальну операцію
"Росія підготувала велику наступальну операцію, яку вони хотіли розпочати наприкінці минулого року і продовжити цієї весни. У відповідь ми провели власні контрнаступальні дії, щоб не допустити масштабного російського наступу", - сказав глава держави.
ЗСУ зірвали плани ворога
За словами Зеленського, це "був успіх не лише через територію, а й через наших людей, а також тому, що ми запобігли масштабному російському наступу".
"Все це значною мірою стало можливим завдяки нашим дроновим технологіям. Росія почала втрачати 30–35 тисяч військових щомісяця через дрони – FPV та інші типи дронів", - заявив президент.
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